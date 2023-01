Decine di automobilisti bloccati tra la neve a Gorga e Carpineto Romano soccorsi dai carabinieri I carabinieri e la protezione civile sono impegnati nel soccorso di decine di persone rimaste bloccate a causa della neve sulla strada provinciale 91/A a Gorga e a Carpineto Romano.

A cura di Alessia Rabbai

La fila di auto bloccate tra la neve

Una sessantina di automobilisti sono rimasti bloccati per strada a Gorga e Carpineto Romano. Da quanto si apprende fortunatamente tutti si trovano in buone condizioni. A Carpineto Romano sono circa cinquanta gli automobilisti rimasti intrappolati tra la neve, provvidenziale l'intervento dell'Arma. A Gorga si tratta di una decina di vetture, impossibilitate a proseguire il percorso lungo i tornanti della strada provinciale 91/A. I disagi alla viabilità si sono riscontrati a causa della neve che è caduta in queste ore e ha reso difficile spostarsi in alcune aree della provincia di Roma. A rederlo noto il Comune di Gorga, piccolo centro a Sud dei Castelli Romani, in una nota diffusa su Facebook, attraverso la pagina ufficiale. Presenti sul posto i carabinieri della stazione locale, con il comandante Alessio Capogna e la protezione civile territoriale, che hanno avviato le operazioni di soccorso alle persone rimaste bloccate all'interno dei veicoli.

Le automobili sono state lasciate lungo la strada. Il Comune di Gorga ha informato i cittadini "di procedere al recupero delle autovetture nella giornata di domani, solo se le condizioni meteo lo permetteranno e quindi di non avventurarsi, al fine di non creare ulteriori disagi – e ha aggiunto – Sono in contatto con la Città mettropolitana di Roma Capitale, affinché proceda al più presto alla pulizia della strada, che però avrà efficacia solamente quando la neve smetterà di cadere". Al momento non si registrano ulteriori disagi, gli enti territoriali preposti hanno comunicato che la situazione è sotto controllo.

I carabinieri tra la neve a Carpineto Romano

Il Comune di Carpineto Romano pubblica gli aggiornamenti relativi alla situazione neve sulla pagina Facebook istituzionale: "È in corso l’intervento del mezzo comunale spazzaneve sulle strade interne principali e secondarie, del mezzo spazzaneve di Astral lungo la strada regionale Carpinetana e su alcune vie del centro storico. Si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti fino al termine dell’emergenza".