Madonna di Trevignano, i fedeli sfidano il vescovo: "Noi continuiamo a pregare qui" Decine di persone si sono riunite a pregare sulla collina di Trevignano Romano, nonostante il divieto della Diocesi. I fedeli attaccano: "Dite al vescovo di fare le analisi che la Madonna ha pianto davanti a Barbara D'Urso".

A cura di Natascia Grbic

Lei, la santona, non si è presentata per non ‘disubbidire al vescovo'. Loro, i fedeli, hanno invece deciso di sfidare i divieti e andare comunque a pregare sulla collina di Trevignano Romano. "Il vescovo è una truffa", "Andiamo dove ci pare", ripetono a chi chiede come mai non hanno voluto tenere conto del divieto della Diocesi. "Anche il vescovo è una persona e le persone sbagliano", dice un seguace di Gisella Cardia, la donna che da anni dichiara di vedere la Madonna alle 15 in punto di ogni 3 del mese. E poco importa se la Chiesa ha bollato come false le ‘apparizioni': per loro, Cardia con la Madonna ci parla sul serio.

"Digli al vescovo di fare le analisi che la Madonna ha pianto davanti a Barbara D'Urso", chiosa una signora. Il riferimento è ovviamente alla famosissima puntata di Pomeriggio 5 in cui una statuetta a casa della veggente si è messa a ‘lacrimare' proprio davanti all'inviata della trasmissione. Uno spettacolo sicuramente d'effetto, capace di suggestionare e far presa sulle persone ma che, come spiega il Cicap in questa intervista, non ha nulla di sovrannaturale.

Gisella Cardia, al contrario dei suoi fedeli, ha deciso di non presentarsi alla collina, "come auspicio per andare in direzione di una riconciliazione con la Chiesa cattolica". È una fedele a leggere il comunicato, scritto dalla legale di Cardia, Solange Marchignoli, che lo annuncia: "La Signora Gisella Cardia non sarà presente alla preghiera del 3 aprile 2024 per dimostrare fattivamente la sua comunione con la Chiesa cattolica. Così facendo, infatti, auspica di poter aprire un nuovo dialogo con il vescovo di Civita Castellana, monsignor Salvi".

E così i fedeli, senza Gisella Cardia, si sono riuniti nel terreno di via Campo Le Rose per pregare il rosario. Poco prima delle 15, ora in cui si verifica ‘l'apparizione', hanno fatto una pausa e un minuto di silenzio, per poi riprendere a pregare tutti insieme. Dopodiché sono andati via, tra insulti ai giornalisti e biasimo per la decisione del vescovo. E chissà se il prossimo tre del mese saranno di nuovo soli a pregare, o se la ‘veggente' sarà di nuovo lì a fargli compagnia.