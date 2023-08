Automobile distrutta da un incendio a Genzano: chiusa la tangenziale Come si vede nelle fotografie, la parte anteriore della vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, che hanno disposto la chiusura della strada.

A cura di Enrico Tata

Foto KK

Una macchina si è incendiata, per cause ancora da accertare, sulla tangenziale di Genzano di Roma, in via Enrico Berlinguer, prima dell'incrocio con via Colabona e via Achille Grandi.

Come si vede nelle fotografie, la parte anteriore della vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, che hanno disposto la chiusura della strada.

Come detto, la dinamica dell'incidente è ancora incerta, ma i cittadini segnalano che per tutta la cittadina dei Castelli Romani si sente puzza di plastica bruciata. Per il momento, non si segnalano feriti. La tangenziale è ancora chiusa al traffico.