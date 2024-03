Auto trovata in mezzo alle rotaie alla stazione Termini: rimossa dai vigili del fuoco Un’automobile è stata ritrovata sulle rotaie questa mattina: per rimuoverla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un'automobile è stata ritrovata questa mattina in mezzo alle rotaie, all'uscita della stazione Termini. Abbandonata, per rendere libero il passaggio dei treni in uscita o in entrata dallo snodo ferroviario è stato immediatamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati in breve tempo, non appena scattato l'allarme e hanno provveduto alla rimozione della macchina.

L'intervento dei vigili del fuoco

I pompieri sono arrivati sul luogo della segnalazione, all'altezza del civico 271 di via Giovanni Giolitti, alle prime ore della mattina, verso le 7.15. Oltre ai pompieri, con il capoturno dei vigili del fuoco, anche l'autogru AG/10. Grazie al mezzo è stato possibile recuperare l'automobile trovata sulle rotaie e rimuoverla.

Le indagini in corso

Oltre ai vigili del fuoco sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della polizia di Stato, per quanto di loro competenza. Non si conoscono ancora le ragioni per cui l'automobile si trovava sulle rotaie della stazione Termini. Nessuna persona, però, è rimasta ferita. Nel frattempo si cerca di fare chiarezza sui motivi per cui l'automobile si trovava lì, abbandonata. Non si conoscono le cause che l'abbiano spinta sulle rotaie, né l'identità di chi l'ha trasportata fino al luogo del ritrovamento. Sicuramente si cercherà di individuare i responsabili e capire per quale ragione sia arrivata proprio lungo il tragitto del treno.

Articolo in aggiornamento