Auto travolge e uccide una donna in via Merulana: addio a suor Flora, una vita dedicata ai ragazzi Addio a suor Flora, la religiosa ha dedicato la sua vita ad insegnamento ed educazione dei giovani. Un'auto la investita in via Merulana a Roma ed è morta in ospedale.

Ha lottato tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Suor Flora Di Guglielmo è morta a causa delle ferite riportate in un incidente stradale nel quale è rimasta vittima, investita mentre attraversava via Merulana a Roma. L'investimento è avvenuto venerdì 27 gennaio scorso. Soccorsa e trasportata con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata, è morta ieri domenica 28 gennaio.

Lutto tra le Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue. Suor Flora era molto conosciuta e amata, per ben quarant'anni ha insegnato all’Istituto Giovanni Merlini di Viterbo viale Trieste a Viterbo, ma da alcuni anni si trovava nella comunità religiosa a Cisterna di Latina, una vita la sua, dedicata all'educazione e all'insegnamento dei giovani. Tanti gli ex studenti che si sono ricordati di lei e che appresa la notizia della sua scomparsa le hanno dedicato un pensiero, un ricordo anche sui social network, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per darle l'ultimo saluto.

L'incidente in via Merulana

Secondo le informazioni apprese suor Flora il giorno della sua scomparsa aveva raggiunto Roma per sbrigare delle commissioni e stava tornando a casa. Si trovava in via Merulana, diretta a prendere il treno, quando ha attraversato la strada e un'auto l'ha investita. L'incidente è avvenuto davanti ai passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi.

L'ambulanza è arrivata dal vicino ospedale di via dell'Amba Ardam, ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari le sue condizioni di salute sono parse fin da subito crtiche. Arrivata al pronto soccorso, la suora è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari. Le sue condizioni di salute sono progressivamente precipitate a causa delle gravi ferite e traumi riportati fino al decesso.