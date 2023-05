Auto si ribalta in una galleria del raccordo: un ferito grave e tratto di strada chiuso Una donna ferita gravemente e lunghe file in direzione Fiumicino: questa la situazione poco prima dell’uscita Cassia/Bracciano questa mattina a Roma a causa di un incidente: un’automobile si è ribaltata all’interno di una galleria del gra.

A cura di Beatrice Tominic

Un'automobile si è ribaltata all'interno di una galleria lungo il Grande Raccordo Anulare questa mattina, venerdì 12 maggio 2023, poco dopo le ore 9. Subito dopo l'incidente sono stati allertati i soccorsi e il tratto di strada coinvolto, all'interno di una galleria è stato chiuso alla circolazione. In breve si sono formate file molto lunghe in direzione Fiumicino.

Nell'incidente, avvenuto poco dopo l'uscita che porta verso la via Cassia e Bracciano, sarebbe rimasta ferita la persona alla guida del mezzo, trasportata d'emergenza al pronto soccorso per le cure necessarie, in codice rosso.

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente, come riporta Canale Dieci. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un incidente autonomo: l'automobile si sarebbe ribaltata sulla carreggiata esterna mentre stava procedendo verso l'uscita del raccordo, schiantandosi all'interno della galleria.

Tratto di strada chiuso

A seguito dell'incidente, oltre al personale sanitario del 118, sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della polizia stradale che hanno immediatamente messo in sicurezza il tratto di strada coinvolto, chiudendo almeno due carreggiate in direzione Fiumicino. Gli agenti, oltre a regolare il traffico, stanno svolgendo i rilievi sull'incidente per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.