Auto investe una 12enne all’uscita da scuola a Ceccano: attraversava la strada con sua madre Momenti di paura a Ceccano, dove un’auto ha travolto una 12enne mentre attraversava la strada con sua madre all’uscita di scuola.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Una ragazzina di dodici anni è rimasta ferita in un incidente stradale in via Gaeta a Ceccano, in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato oggi, venerdì 17 novembre. La piccola ha dovuto ricorrere a cure mediche, trasportata in ospedale, ma non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. L'incidente sarebbe avvenuto in un tratto di strada di cui i cittadini avevano già segnalato la pericolosità proprio per la vicinanza di una scuola.

La ragazzina investita mentre attraversava la strada

Secondo le informazioni apprese la giovane al momento dell'accaduto era uscita da scuola e stava attraversando la strada insieme a sua madre, quando un'auto che transitava lungo quel tratto l'ha investita. Pare che la macchina non procedesse a velocità elevata dunque la giovane non ha riportato ferite gravi a seguito dell'impatto. Subito è scattato l'allarme, con la chimata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento di un'ambulnza, per una ragazzina ferita dopo un investimento.

La giovane investita non è grave

Sul posto ricevuta la segnlazione è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico la piccola e l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Arrivata al pronto soccorso la giovane paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta ad accertamenti e cure necessarie. Non sono chiare le sue attuali condizioni di salute, alcune testate locali però riportano che non sarebbe grave. Presenti sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale e i carabinieri per gli accertamenti di propria competenza.