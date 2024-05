video suggerito

Auto investe bici a Roma, gravissimo ragazzino di 12 anni: elitrasportato all'ospedale Gemelli L'incidente è avvenuto in via del Casale Agostinelli, a Morena. Alla guida della macchina un uomo di 86 anni che si è fermato a prestare soccorso.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Roma. Verso le 17.30 una macchina condotta da un uomo di 86 anni ha investito un ragazzino di dodici. L'incidente è avvenuto in via del Casale Agostinelli, a Morena, quartiere alla periferia della capitale. Le condizioni del giovane sono molto serie: a causa della gravità delle ferite riportate è stata fatta intervenire l'eliambulanza, che lo ha portato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma in codice rosso. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano. Al momento la dinamica è ancora poco chiara. Saranno i caschi bianchi, in seguito agli accertamenti, a determinare eventuali responsabilità. La macchina dell'anziano è stata sequestrata, mentre lui è stato sottoposto – come da prassi – ai test alcolemici e tossicologici di rito. L'uomo non ha riportato ferite, anche se è sotto shock per quanto accaduto. Subito dopo aver investito il 12enne si è fermato a prestare soccorso, dando l'allarme e chiamando il 112. Le condizioni del minore sono apparse da subito gravissime, tanto che si è deciso di far atterrare l'eliambulanza, in modo da portarlo in ospedale il più velocemente possibile.

Come la bici e la macchina, una Hyundai i10, siano entrate in contatto, ancora non è chiaro. I vigili urbani ascolteranno le persone che hanno assistito all'incidente – oltre ovviamente all'uomo di 86 anni alla guida dell'auto – e saranno vagliate eventuali telecamere di sorveglianza presenti sulla scena, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.