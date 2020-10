in foto: Foto Facebook ’Noi pendolari della Pontina’

Una macchina in fiamme sulla via Pontina, poco prima dello svincolo di Pratica di Mare in direzione Roma. Macchine in coda e traffico bloccato ormai da quasi un'ora e mezza, con gli automobilisti incolonnati che non riescono ad avanzare a causa delle difficili condizioni della strada. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio causato dal veicolo e mettere in sicurezza l'area. Le operazioni sono ancora in corso, con conseguenti disagi per la circolazione stradale. Non è noto quanto il traffico potrà tornare alla normalità. Sono diversi i chilometri di coda che si registrano in direzione Roma, con le macchine totalmente bloccata a causa del grave incendio che ha avviluppato la vettura.

Auto in fiamme sulla Pontina, l'incendio verso le 7

Non è chiaro cosa sia accaduto e come abbia fatto la macchina a prendere fuoco, se per un guasto improvviso o altre cause. L'incendio si è sviluppato verso le 7 del mattino, proprio quando molte persone erano dirette verso Roma per andare al lavoro, cosa che ha causato fortissimi disagi ai pendolari, al momento ancora bloccati sulla Pontina. Il sito Luceverde Roma segnala "traffico rallentato causa traffico intenso nel tratto compreso tra Incrocio Uscita Pomezia Centro/Castelli Romani e Incrocio Castel Romano/Trigoria in direzione in direzione Incrocio Uscita Pomezia Centro/Castelli Romani dalle ore 07:23′. E la situazione al momento non è stata ancora risolta.

Traffico e rallentamenti in tutta Roma

Diverse le strade questa mattina a Roma dove si registra traffico intenso e lunghe code. Rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, sulla Tangenziale Est, sulla via Palombarese, Nomentana e Tiburtina e su altre arterie principali.