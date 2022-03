Aumentano i contagi ma calano le restrizioni: il Lazio passa in zona bianca dal 21 marzo Da lunedì 21 marzo il Lazio passa da zona gialla a zona bianca. Aumentano i contagi ma ospedalizzazioni sono stabili e ricoveri in terapia intensiva in calo.

A cura di Alessia Rabbai

Il Lazio da lunedì 21 marzo è in zona bianca. È ufficiale, ad annunciare il passaggio dalla zona gialla alla zona bianca è il Ministero della Salute, con la firma dell’ordinanza da parte del ministro Roberto Speranza, a seguito dei dati emersi dalla cabina di regia sull'andamento del Covid-19 nelle varie regioni. Il bollettino di oggi registra 76.250 casi in Italia e 9004 nel Lazio. Mentre gli indicatori del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità di oggi sono in risalita per quanto riguarda incidenza di casi Covid e indice Rt, le opedalizzazioni restano stabili e i ricoveri in terapia intensiva scendono. Le restrizioni calano, in vista dell'abolizione della mascherina sia al chiuso che all'aperto e all'uso del Green Pass. A passare in zona bianca sarà quasi tutta la Penisola. Ieri il governo Draghi, in vista del termine dello stato d'emergenza fissato per la data del 31 marzo, ha presentato il nuovo decreto Covid sulle riaperture, che sospenderà l'uso del sistema a colori delle regioni dal primo aprile 2022.

Ospedalizzazioni stabili e terapie intensive in calo

Il tasso di occupazione in terapia intensiva secondo al monitoraggio aggiornato al 17 marzo 2022 è al 4,8%, in calo rispetto al 5,5% registrato il giovedì precedente, 10 marzo. Il tasso di occupazione nelle aree mediche a livello nazionale è stabile al 12,9% (17 marzo), dato che è rimasto invariato rispetto a quello della settimana precedente. Dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sull'andamento della pandemia emerge che i contagi sono aumentati del 36% in sette giorni, mentre frena il calo dei ricoveri. Diciassette province registrano un'incidenza oltre mille casi per 100mila abitanti.