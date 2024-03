Attraversano la strada e vengono travolti: due pedoni uccisi in meno di due ore a Roma Sono due i pedoni che hanno perso la vita oggi a Roma investiti da due automobile: il primo è morto sul colpo a Colli Aniene, l’altro, travolto in zona Tuscolana, ha perso la vita qualche ora dopo l’arrivo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Stavano attraversando la strada quando sono stati travolti e uccisi da un'automobile: sono due i pedoni che hanno perso la vita nelle strade di Roma in meno di due ore nella tarda mattinata di oggi. Il primo incidente si è verificato in viale Sacco e Vanzetti poco prima delle 12 di oggi, lunedì 11 marzo 2024. Il secondo, invece, in via Cestio Gallo, in zona Tuscolana. A perdere la vita rispettivamente un ottantunenne e un ottantanovenne, il primo sul colpo il secondo poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'incidente a Colli Aniene

Non appena avvenuto l'incidente, sono stati allertati i soccorsi. In viale Sacco e Vanzetti sono immediatamente arrivati gli agenti del gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente iniziato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai caschi bianchi, anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente raggiunto il corpo dell'ottantunenne. Per lui, come hanno scoperto poco dopo, non c'era più niente da fare.

Nel frattempo il cinquantottenne, che si è fermato subito dopo l'incidente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini per gli esami di rito. Una volta arrivato è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcool o droga nel sangue. L'auto è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

L'incidente in via Tuscolana

Il secondo incidente si è verificato in via Cestio Gallo, in zona Tuscolana, qualche minuto dopo il primo, poco dopo mezzogiorno. Ad intervenire le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Stavolta ad investire l'uomo è stata una Chevrolet Matiz guidata da un trentottenne.

La persona investita, un ottantanovenne, è stata immediatamente trasportata al policlinico Umberto I, in gravi condizioni. Qualche ora dopo l'arrivo in ospedale è molto. Il conducente del mezzo, invece, stavolta è stato accompagnato al policlinico Tor Vergata per gli accertamenti di rito, mentre, anche in questo caso, l'automobile è stata posta sotto sequestro.