Attraversa la strada per raggiungere il distributore automatico di sigarette. Una scelta avventata che si rivela fatale. Due automobili lo prendono in pieno. Muore pochi minuti dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli. La vittima è un 38enne di Bracciano e l'incidente è avvenuto ieri sera alle 23 circa. L'uomo ha accostato la sua automobile di fronte al civico 335 della via Tiburtina a Tivoli per tentare di raggiungere il distributore di sigarette. Una Fiat Panda guidata da una ragazza di 31 anni lo ha preso in pieno e lo ha scaraventato nella corsia opposta di marcia, dove è stato travolto anche da un'altra Fiat Panda guidata da una 53enne. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto ma, come detto, il 38enne è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Sull'incidente indagano i carabinieri: automobilisti indagati per omicidio stradale

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Tivoli Terme. I pm della procura di Tivoli hanno aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale ed entrambi gli automobilisti sono finiti sul registro degli indagati. Tuttavia i militari dovranno ricostruire con esattezza le cause dell'impatto e capire, prima di tutto, se l'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali e se gli automobilisti stavano rispettando i limiti di velocità quando hanno investito il 38enne. La salma della vittima è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l'autopsia. In macchina insieme al 38enne non c'era nessuno. L'identità dell'uomo deceduto non è stata ancora diffusa dalle autorità competenti.