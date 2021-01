Atto vandalico al presidio sanitario di Fiumicino: ladri tentano di rubare i vaccini pediatrici

Sono in corso le indagini per risalire agli ignoti che la scorsa notte hanno fatto irruzione all’interno della sede di via Giorgio Giorgis, presidio sanitario di Fiumicino. I ladri hanno cercato di rubare i vaccini pediatrici contenuti in un frigorifero, ma senza riuscirci. Ad allertare le forze dell’ordine la Asl Roma 3.