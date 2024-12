video suggerito

Atterra con l’aereo a Ciampino e scompare nel nulla: si cerca Leonard Sisca, ha 21 anni Scomparso da Roma, dopo essere atterrato a Ciampino con un volo dalla Romania lo scorso 5 dicembre 2024. Il telefono risulta essere irraggiungibile da giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonard Sisca, il ventunenne scomparso da Ciampino.

È arrivato in Italia con un volo proveniente dalla Romania. Ma una volta atterrato a Ciampino, sono state perse le sue tracce. Era il 5 dicembre 2024 e da quel momento Leonard Ioan Sisca risulta essere scomparso nel nulla. Vani i tentativi di raggiungerlo chiamandolo al telefono, che risulta irraggiungibile da giorni. Non sentendolo da giorni, d quando è arrivato in Italia, è stata la mamma del giovane a far scattare l'allarme.

Leonard scomparso a 21 anni dopo l'atterraggio a Ciampino

A dare la notizia della scomparsa del giovane è stata l'associazione Penelope Lazio che ha diramato un manifesto per cercare di rintracciare il ventunenne. Il giovane è alto 1 metro e 70 centimetri e pesa 65 chili. Di carnagione chiara, ha i capelli corti castani e gli occhi marroni.

Come era vestito il ventunenne prima di sparire

Al momento della scomparsa, avvenuta subito dopo l'atterraggio del volo arrivato a Ciampino dalla Romania, il ventunenne indossava un giubbotto grigio, un paio di pantaloni beige e un paio di scarpe di marca Adidas. In testa, inoltre, aveva un cappellino nero e bianco, in spalla, invece, uno zaino blu e nero.

Leggi anche Leonardo Muratovic ucciso davanti ad un locale di Anzio: due fratelli condannati a 22 e 24 anni

I segni particolari del ventunenne scomparso: "Ha diversi tatuaggi sul corpo"

Fra i suoi segni particolari i numerosi tatuaggi sparsi per tutto il corpo, volto compreso: sulle nocche della mano destra ha tatuato il numero 1973, mentre su quelle della mano sinistra 1974; il numero 69 è impresso invece sul suo zigomo sinistro, il 6 sulla tempia sinistra. Sempre sulla sinistra, stavolta all'avambraccio, troneggia la scritta todo para la familia; sul polso sinistro c'è l’immagine di una donna; sul collo un nome femminile. Altri tatuaggi, invece, si trovano sulla gamba destra e sul busto.

Come sempre, l'auspicio è quello di riuscire a rintracciare il ventunenne al più presto possibile. L'invito, per chiedere ulteriori informazioni o inviare segnalazioni, è quello di rivolgersi al numero telefonico di Pronto Penelope: 339 651479.