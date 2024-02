Attacco sessista alla sindaca di Viterbo: mutandine rosse, tacchi a spillo e giornali sull’auto Chiara Frontini, sindaca di Viterbo è stata vittima di un violento attacco sessista: sulla sua macchina qualcuno ha messo giornali, scarpette con i tacchi, mutandine rosse e un cartello con scritto “Do not disturb”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI

La sindaca di Viterbo Chiara Frontini e l'attacco sessista che le è stato rivolto

I finestrini dell'auto coperti da fogli di giornale, un paio di scarpe con il tacco a spillo accanto allo sportello del conducente, mutandine rosse e un cartello con scritto "Do not disturb, non disturbare" sulla maniglia. È il violento attacco sessista diretto alla sindaca di Viterbo Chiara Frontini, eletta nel 2022 con una lista civica sostenuta da Fratelli d'Italia. La prima cittadina del capoluogo dell'Alto Lazio ha trovato la sua vettura parcheggiata in via Garibaldi ridotta così lo scorso mercoledì mattina 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

Sull'episodio indagano gli agenti della Digos, l'ipotesi è che ignoti abbiano agito durante la notte. Le indagini sono in corso e gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona, che potrebbero aiutare a ricostruire l'accaduto e a raccogliere gli indizi utili per risalire ai responsabili.

Frontini ha commentato l'attacco sessista che le è stato rivolto con un post fiume e una foto pubblicati sulla sua pagina Facebook. "Quando ho deciso di dedicarmi alla città sapevo che non sarebbe di certo stato un percorso facile. Sfidare il sistema politico di governo incancrenito che ha ridotto la nostra Viterbo come l’abbiamo ereditato e farlo senza avere "le spalle coperte" da un partito strutturato ma solo con la forza delle persone che hanno creduto in noi, con la luce dell’entusiasmo negli occhi, con la passione genuina di chi vuole mettersi a servizio, è Davide contro Golia".

"Attacco a me ed ennesimo insulto a tutte le donne"

Rispetto all'azione compiuta la notte di mercoledì la sindaca non si sbilancia: "Non sappiamo ancora di che natura sia. Quanto accaduto non è solo un’offesa a me come persona ma l’ennesimo insulto a tutte le donne, in particolare a noi che in modi diversi, ma con lo stesso entusiasmo, ci diamo da fare nel contesto sociale.

Smetterete mai di offenderci tutte attaccando sempre la nostra sfera intima? E tentare di giustificare l’espressione di una certa mentalità con il termine performance e poi difenderla con lo scudo della rappresentazione artistica è oggettivamente imbarazzante.

"Vari atti contro l'azione dell'amministrazione"

Frontini ha inoltre reso noto pubblicamente che nelle ultime settimane ci sarebbero stati "vari atti e fatti deliberatamente volti a minare la mia serenità personale e quella dell’azione di governo di questa amministrazione. Riunioni del movimento registrate e date alla stampa, frasi e parole distorte e decontestualizzate, telenovele a puntate e ora questo atto vandalico per raccontare l’immagine di una donna, di una rappresentante delle istituzioni diversa da quella che sono".