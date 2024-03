Attaccante della Lazio Women rapinata a Roma: “Un uomo mi ha puntato contro una pistola” Evdokiya Popadinova, attaccante della Lazio Women, ha vissuto momenti di terrore ieri mattina a Roma, nel quartiere della Balduina. “Non mi sono mai sentita più insicura in nessun altro paese come in Italia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

L'attaccante della Lazio Women, Evdokiya Popadinova, ha subito un tentativo di rapina a Roma. La calciatrice bulgara si trovava in strada per andare a fare compere in un negozio sulla Balduina, quando è stata avvicinata da una persona con una pistola, che ha tentato di derubarla. Popadinova è riuscita a mettere in fuga il rapinatore chiudendo la portiera della macchina e impedendogli di portare a termine il furto.

"Sto ancora tremando, un ragazzo ha cercato di derubarmi in strada", le parole dell'attaccante nelle stories pubblicate su Instagram. "Prima un poliziotto mi ha fermata mentre guidavo in autostrada, forse perché la mia macchina è bulgara e stavo andando più lenta rispetto alle altre auto. Ero andata in un Texas store a Roma per comprare un cappello da cowboy. Una volta uscita dal negozio un ragazzo in scooter mi si è avvicinato dicendomi di non scappare. Mi ha puntato contro una pistola e voleva spararmi".

Popadinova si è comprensibilmente spaventata. Fortunatamente è riuscita a uscire indenne dalla situazione: il rapinatore, dopo averla minacciata, se ne è andato, lasciandola in pace. "Non sapevo cosa fare, ho chiuso e bloccato lo sportello. Lui mi si è avvicinato e si è messo davanti a me con lo scooter. Sono stata già derubata a Napoli. Non mi sono mai sentita più insicura in nessun altro paese e ho vissuto in America. Sono stata in Inghilterra e in altri paesi ma non mi era mai capitata una cosa simile nel mezzo della giornata. Le persone pazze sono ovunque ma non è una coincidenza che sia accaduto in Italia: Napoli, Roma. Ringraziando Dio sto bene, ma tirate fuori il telefono e filmate queste persone perché hanno paura".