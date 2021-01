Decine di persone in fila, senza distanziamento, davanti all'ingresso della Metro Anagnina, capolinea della linea A della metropolitana di Roma. Il video risale a questa mattina ed è stato realizzato da un viaggiatore, che ha poi postato il video sul gruppo Facebook ‘Sei di Cinecittà Est se…'. Tantissimi i commenti sotto al video, come quello di Patrizia, che denuncia: "Io ho preso la metro per andare al lavoro in centro e alle 7 di mattina era piena. Nonostante la fila per non far entrare tutti insieme. Ci fossero stati anche gli studenti saremmo stati accalcati cm prima del covid. I problemi nn si risolvono chiudendo solo le attività o le scuole per un periodo. Perché all'interno di un mezzo pubblico pieno per quanto le mascherine le indossi non puoi mantenere la distanza e sei in un luogo chiuso per almeno mezz'ora. Quindi? Sono stupidi sempre quelli che devono andare a lavorare o a scuola?".

Una scena simile (ma con più folla) era stata fotografata sempre all'Anagnina lo scorso 15 dicembre e anche in quel caso il video era stato caricato sui social network. Ricordiamo che per il momento le regole per i mezzi di trasporto pubblici stabilite con il dpcm del 3 dicembre scorso prevedono la riduzione al 50 per cento della capienza di bus, metro, treni e tram. Inoltre, in previsione della riapertura delle scuole fissata per ora nel Lazio al 18 gennaio, la Regione ha messo a punto un piano trasporti per potenziare il servizio di trasporto pubblico anche della Capitale. In generale non si segnalano particolari criticità sui mezzi pubblici, ma gli occhi sono puntati, per l'appunto, al giorno di riapertura delle scuole, quando centinaia di migliaia di studenti ricominceranno a utilizzare bus e metro.