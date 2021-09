Asl Roma 4 in imbarazzo per il ritiro per dirigenti nel resort di lusso: evento annullato La Asl Roma 4 ha organizzato un evento di team building in un relais di lusso in campagna per i suoi dirigenti. “Spiace rilevare la strumentalizzazione di un momento molto importante per il futuro dell’azienda”, ha fatto sapere la Asl in una nota con cui ha comunicato l’annullamento dell’evento al centro delle polemiche nelle ultime ore.

A cura di Enrico Tata

"Spiace rilevare la strumentalizzazione di un momento molto importante per il futuro dell'azienda, nel quale i professionisti sono chiamati a collaborare costruttivamente alla realizzazione del piano strategico, in un contesto nazionale di richiesta di forte trasformazione e innovazione dei servizi pubblici a livello centrale e locale. Tuttavia la Direzione aziendale ha ritenuto opportuno annullare l'evento formativo che verrà riproposto con differenti modalità". Con questa nota la direzione generale della Asl Roma 4 ha cancellato un evento destinato ai dirigenti dell'azienda che in queste ore è finito al centro delle polemiche. Per riflettere sull'innovazione della sanità pubblica, infatti, la Asl aveva organizzato un ritiro, finanziato con 103mila euro, in un resort di lusso: l'obiettivo era quello di "sperimentare e riflettere, in un ambiente informale" sul futuro della Asl, tra percorsi e attività di team building. Un altro degli obiettivi era quello di "contribuire alla generazione di uno spirito del gruppo che fornisca nel futuro elementi di spirito costanti di stimolo e alla diffusione del valore della leadership". Insomma, un classico evento aziendale di team building, ma in questo caso finanziato con soldi pubblici.

Il resort scelto era il Relais Villa D'Assio a Colli sul Velino, provincia di Rieti. "Il Relais Villa D'Assio è ospitato in una villa ristrutturata del 18° secolo, di cui ha mantenuto gli elementi originali, circondata dalle rovine della villa romana di Quinto Assio. Villa D'Assio è una vera oasi di pace e la scelta perfetta se siete amanti della campagna. L'hotel offre 2 ristoranti e 2 sale congressi dotate di moderne attrezzature tecnologiche". Occorre comunque sottolineare che il costo per notte della struttura è tutt'altro che proibitivo, circa 90 euro per una doppia.