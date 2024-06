video suggerito

Arrestato per violenza sessuale il fotografo Moreno Galli: a denunciarlo 18enne studentessa della Luiss Il noto fotografo di moda fiorentino è stato arrestato dopo la denuncia di una giovane di 18 anni, aspirante modella, iscritta al primo anno dell’università Luiss. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Moreno Galli, fotografo di moda e cofondatore di una nota agenzia, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, a seguito della denuncia di una studentessa romana di 18 anni, iscritta al primo anno di università presso la Luiss. Secondo l'accusa e le prove a suo carico raccolte in fase di indagine dai carabinieri del Nucleo investigativo, avrebbe abusato della giovane approfittando del suo ruolo e promettendo lavori e nuovi provini.

La presunta vittima ha raccontato di aver incontrato il 63enne più volte. Nell'ordinanza di custodia cautelare sono quattro gli incontri finiti all'attenzione degli inquirenti. Nel primo l'uomo, dopo le "misurazioni" e prima che andasse via, l'avrebbe spinta contro la parete quando erano rimasti soli alzandogli la maglietta scoprendogli il seno "Rimasi impietrita, esterrefatta, sorpresa, imbarazzata, infastidita ma non riuscii a muovermi. “Stai tranquilla, non voglio fare niente”, mi disse lui e mi lasciò andare". è il racconto della giovane riportato oggi dal Corriere della Sera.

Il secondo incontro si tiene questa volta a Firenze, in un B&B e qui le "misure" vengono prese direttamente dal fotografo che, secondo la testimonianza della 18enne, l'avrebbe toccata dappertutto e nelle zone intime, costringendola a un rapporto sessuale. Il terzo incontro si svolge in una stanza di un albergo di lusso in zona Trinità dei Monti a Roma. Galli ha convocato la ragazza promettendogli uno shooting per un importante marchio. E anche questa volta il copione si ripete, come durante l'ultimo incontro svoltosi a Firenze lo scorso gennaio.

Alla fine la ragazza decide di denunciare quell'uomo così tanto più grande di lei, di successo e che prometteva di aprirgli le porte di un universo fatto di successo e glamour. Queste le sue parole riportate sempre dal Corriere: "Non sono venuta prima per vergogna e soprattutto perché mi sento io colpevole dal momento che non ho mai reagito, per paura, o comunque ho continuato a incontrarlo. Poi ho capito che la cosa giusta era denunciare quest’uomo per quello che mi ha fatto, anche perché vorrei evitare che altre ragazze come me, prese dalla brama di fare successo in quel mondo, si possano ritrovare in queste situazioni".

E potrebbe non essere l'unica giovane finita nella rete dell'uomo, ma non ci sarebbero al momento altre denunce. Secondo il gip l'uomo era bravo a "cogliere di sorpresa la vittima", facendo passare come "normali" alcuni comportamenti, per poi forzare la ragazza a rapporti sessuali grazie alla "sudditanza psicologica", dovuta alla differenza di età e alle promesse.