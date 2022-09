Armato di coltello, aggredisce autista bus che si era fermato a mangiare un panino: arrestato 48enne . Il 48enne è stato bloccato, ammanettato e ora dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Enrico Tata

Una breve sosta per mangiare un panino nei pressi di lungotevere delle Armi in zona Prati a Roma. L'autista di un bus privato aveva momentaneamente accostato il mezzo per una breve sosta per uno snack, ma la manovra ha infastidito un automobilista italiano di 48 anni. Prima ha minacciato l'autista con un coltello e poi, quando sono arrivati sul posto gli agenti, ha aggredito anche loro. Il fatto è avvenuto alle 12.30 circa di ieri, mercoledì 13 agosto, con la polizia che è stata chiamata ad intervenire a seguito di una segnalazione di alcuni passanti per una colluttazione in strada. Il 48enne è stato bloccato, ammanettato e ora dovrà rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nelle ultime 24 ore gli agenti della questura di Roma hanno arrestato tre persone per altrettanti furti avvenuti in tre zone diverse della Capitale. Un 55enne di nazionalità cilena è finito in manette per tentata rapina in un'edicola di via Ostiense, dove si è presentato armato di pistola. La titolare è riuscita a scappare e a chiedere immediatamente aiuto. L'arma è risultata essere una replica, seppure ben realizzata. L'uomo è stato condannato per direttissima a un anno e sei mesi di reclusione da scontare ai domiciliari e con braccialetto elettronico.

A Nettuno un uomo è stato arrestato sul treno regionale proveniente da Termini. Un 41enne è stato ammanettato sempre per una tentata rapina: ha avvicinato due ragazzi e li ha minacciati armato di coltello. Il ladro è stato bloccato da alcuni agenti liberi dal servizio. Anche lui è stato condannato agli arresti domiciliari. A Monteverde, infine, un 39enne italiano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Lo scooter su cui era in sella è risultato rubato e l'uomo non si è fermato all'alt, ma ha tentato di scappare a tutta velocità.