Una superficie di oltre 250 metri quadrati, sei ambulatori e 400-500 vaccini somministrati ogni giorno. Questi i numeri dell'hub vaccinale che verrà inaugurato dalla Asl di Rieti all'interno dello stabilimento Amazon di Passo Corese. Sarà attivo entro il mese di giugno e sarà il secondo centro vaccinale per estensione della provincia di Rieti. Amazon ha messo a disposizione gratuitamente i locali, facendosi carico anche degli allestimenti. Accoglierà non solo i residenti nel Lazio, ma anche e soprattutto i dipendenti Amazon e il personale dei suoi fornitori. Si tratta di un'iniziativa che, si legge in una nota diffusa dalla Asl di Rieti, "nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo anti Covid-19 negli ambienti di lavoro, conferma l’impegno dell’Azienda nell’assicurare ai suoi dipendenti, e al personale dei fornitori, un ambiente di lavoro sicuro, in linea con le numerose misure introdotte volte a contrastare la diffusione del virus".

Il centro vaccinale avrà a disposizione tre ambulatori dedicati alle anamnesi e tre dedicati alla somministrazione dei vaccini. Ci saranno anche due sale di attesa, una sala osservazione, un'area accettazione e un'area dedicata alle eventuali emergenze. Il tutto sarà fruibile grazie a un percorso guidato che aiuterà i cittadini a muoversi in sicurezza e velocemente all'interno del nuovo hub. All'esterno ci sarà un'ampia area dedicata al parcheggio e gratuita.

Secondo il direttore generale della Asl di Rieti, Marinella D'Innocenzo, l'apertura del nuovo centro "è un ulteriore segnale di attenzione dell’Azienda nei confronti non solo dei lavoratori, ma anche del territorio in cui opera. Anche grazie alla disponibilità di Amazon, che ci ha concesso in uso parte del suo magazzino, il nuovo Hub ci consentirà di uscire entro l’autunno prossimo dall’emergenza da SARS CoV-2. Il nostro sforzo sarà ancora una volta massimo, confidiamo nella responsabilità di tutti i cittadini per una adesione robusta e convinta al vaccino, poiché è l’unico strumento utile per lasciarci alle spalle uno dei periodi più difficili degli ultimi anni".

I centri vaccinali in provincia di Rieti