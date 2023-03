Apre la porta ad un falso tecnico dell’acqua e viene aggredita: 84enne in codice rosso Si era presentato come un tecnico dell’acqua, ma una volta arrivato nell’abitazione, ha aggredito l’anziana padrona di casa: l’84enne è stata trasportata al Santo Spirito in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

È stata aggredita all'interno della sua abitazione, dopo che era andata ad aprire la porta ad una persona che si era presentata, al citofono, come un "tecnico dell'acqua". È accaduto nella giornata di ieri, domenica 5 marzo, nel primo pomeriggio, verso le 15.

L'aggressore ha citofonato in una delle palazzine del quartiere Prati, in centro a Roma, a pochi passi da via Cola di Rienzo, trovando in casa l'anziana, una donna di 84 anni, che gli ha aperto.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi. Oltre alla polizia, che sta indagando sulla vicenda, hanno raggiunto il luogo dell'aggressione anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura la donna, un'anziana di 84 anni e l'hanno trasportata in ospedale. A causa delle ferite riportate, le sue condizioni sono state valutate con un codice rosso.

La ricostruzione della polizia

Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia, ad aggredire l'anziana donna sarebbe stata una persona che, giunta davanti alla porta dell'abitazione dell'84enne, si è presentata come un tecnico dell'acqua. La donna avrebbe aperto all'uomo e, una volta trovatisi entrambi dentro la casa, sarebbe iniziata una colluttazione fra i due: la donna è rimasta gravemente ferita, mentre l'aggressore è riuscito a scappare.

Grazie all'arrivo dei soccorsi, è stata prontamente trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale Santo Spirito. Sul posto, coma anticipato, sono arrivati gli agenti della polizia del commissariato Prati che stanno cercando di chiarire quanto accaduto per poi risalire all'autore dell'aggressione.