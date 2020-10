Da oggi ci sarà un nuovo drive-in utilizzabile per chi ha una ricetta del medico. È quello in via di Torre Spaccata 157, dove saranno eseguiti tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari. Il drive-in sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Ma continuano i disagi per chi deve effettuarne uno. Ore di fila, persone che perdono giorni di lavoro e non sempre riescono a farlo.

I drive-in sono in tilt: "Ci mandano via perché c'è troppa fila"

Mettersi in fila per il tampone non assicura poi di poterlo fare. “Dopo 3 ore viene qualcuno e ti dice: ‘Vai via perché non ce la facciamo’”, dice un autista in fila a Fanpage.it. C'è poi anche chi trova chiuso. “Due giorni fa, a Fiumicino, abbiamo fatto due ore e mezza di fila. Ci hanno detto all’ultimo che non si poteva fare il tampone molecolare. Ieri tornati alle 16.30, ma avevano chiuso i cancelli alle 14”. Molti prendono permessi dal lavoro e c'è chi è in casa da più di un mese. "È la terza volta che faccio il tampone. Lei mi vede, sto bene, ma sono asintomatica. Sono chiusa a casa da un mese e ora sono chiusa qui in macchina".

Regione Lazio ai medici: "Prescrivete tamponi rapidi"

Medici di famiglia e pediatri dovranno privilegiare il tampone rapido, che "rappresenta lo strumento diagnostico di primo livello in una fase di screening massiva come quella attuale". Questo sono le nuove indicazioni diramate dalla Direzione regionale Salute del Lazio a tutte le Asl del territorio. I tamponi classici dovranno quindi essere riservati a persone che presentano sintomi, a pazienti a rischio perché affetti d altri patologie e a persone a stretto contatto con individui a rischio di sviluppare malattie.

D'Amato: "Avremo più drive-in. Puntiamo a 22mila tamponi al giorno"

Il piano dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, è quello di potenziare tutta la struttura. "Avremo più drive-in, aumenteremo da 62 a 200 le cliniche autorizzate a offrire i tamponi rapidi e daremo il via libera alla loro somministrazione anche a medici di famiglia e pediatri", ha illustrato ieri a Repubblica. "Dobbiamo ampliare la base dello screening. Arriveremo a regime in un paio di settimane". E sui tamponi ha detto: "L'obiettivo è arrivare a quota 22mila al giorno, soltanto il Sant'Andrea e il San Giovanni ne analizzano 6 mila. Investiamo anche sui macchinari".

L'elenco dei drive-in nel Lazio

Tutte le informazioni sui drive-in attualmente attivi si possono consultare sul sito della Regione Lazio. Per accedere ai drive-in è importante ricordare che bisogna avere la "ricetta dematerializzata e codice fiscale". Qui di seguito l'elenco:

ASL RM1

– Casa della Salute XV Municipio – via S. Daniele del Friuli 8 – Roma (da Lun a Sab 8-19 – Dom 8-18)

– AO San Giovanni-Addolorata – Roma PERCORSO IN AUTOVETTURA: Via S. Stefano Rotondo, 5 (da Lun a Dom 8-20)

– AO San Giovanni-Addolorata – Roma PERCORSO A PIEDI per la Sala Mazzoni – entrata: in via Amba Aradam, 8 – cancello pedonale laterale (da Lun a Dom 8-20)

– Santa Maria della Pietà, Padiglione 90 – Via Eugenio De Mattei 72 (da Lun a Dom 9-18)

ASL RM2

– Centro Carni di viale Palmiro Togliatti, 1200 (da Lun a Dom 9-19)

– Campus Biomedico – Via Regdo Scodro, 42/45 (all'interno del parcheggio di superficie) (da Lun a Dom 9-19)

– IRCCS Santa Lucia – Ingresso da Via Ardeatina, 354 (area di parcheggio antistante l'ospedale di Neuroriabilitazione dell'IRCCS) (da Lun a Ven 9.30-13.30)

– Drive-in PEDIATRICO (0-6 anni) tampone antigenico – Presso Centro Prelievi Ospedale Sant'Eugenio – ingresso Via Rhodesia, 25 (da Lun a Ven 14-18)

– Via Odescalchi 67/A (da Lun a Dom 9-19)

– Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana – Direzione Roma – Via di Ciampino, 73 – ex ingresso Fonte Appia (ingresso segnalato da un mezzo della Protezione Civile) AVVISO: per effettuare il tampone dopo le ore 15.00, contattare prima i numeri: 06 79099.400 oppure 06 79099.410. (da Lun a Dom 9-19)

ASL RM3

– Casal Bernocchi – Via di Villa Cilone (da Lun a Dom 9-19)

– Ex Presidio Forlanini – Piazza Carlo Forlanini – Roma (da Lun a Dom 9-19)

– Croce Rossa Italiana (CRI) – Parcheggio lunga Sosta dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino – Via Antonio Zara (h 24)

ASL RM4

PS Ospedale San Paolo – Largo Donatori del Sangue 1, Civitavecchia (da Lun a Sab 9-19)

Ospedale Padre Pio – Via S.Lucia – Bracciano (da Lun a Sab 9-19)

Poliambulatorio Capena – Via Tiberina Km 15.5, snc (da Lun a Sab 9-19)

ASL RM5

Piazza Salvo D'Aquisto – Palombara Sabina/Casa della Salute (da Lun a Dom 9-20)

Via degli Esplosivi – Colleferro (da Lun a Dom 9-20)

Centro Agroalimentare Roma (CAR) di Guidonia Montecelio – Via della Tenuta del Cavaliere, 1 – Guidonia (RM) (da Lun a Dom 9-20)

ASL RM6

P.S. dell'ex Ospedale E. De Sanctis – Via Achille Grandi snc, Genzano (da Lun a Sab 9-18; Dom e festivi 9-14)

Villa Albani Via Aldobrandini, 32 – Anzio (da Lun a Sab 9-14)

Presidio territoriale località Macchiozza – Via del Mare, km19 – Pomezia. AVVISO: il nuovo Drive-in sarà aperto da mercoledì 7/10/2020. (da Lun a Ven 15-18)

FROSINONE

Via Gaetano Di Biasio n. 157-159 di fronte vecchio ospedale – Cassino (Lun, Merc e Ven 9-13)

ASL Frosinone, accesso da Via Fanelli snc – Frosinone (da Lun a Sab 9-13)

Ospedale SS Trinità – Località San Marciano, Sora (Mart, Giov e Sab 9-13)

LATINA

ex Istituto SANI- Salvemini – Viale le Corbusier 393, Latina (da Lun a Sab 9-19)

Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione LT) della SS. 148 Pontina – Aprilia (da Lun a Sab 9-14 su prenotazione)

Casa della Salute, Via madonna delle Grazie – Priverno (da Lun a Sab 8:30-13:30 su prenotazione)

RIETI

Direzione Aziendale – Via del Terminillo, 42 – Rieti (da Lun a Sab 9-19 – Dom: su prenotazione)

Drive-in PEDIATRICO – Direzione Aziendale – Via del Terminillo, 42 – Rieti (da Lun a Sab 15-18)

VITERBO

Ospedale Belcolle – Strada Sammartinese- Viterbo (da Lun a Dom 9-19)

ASL RM2 – DRIVE-IN DEDICATO AI PAZIENTI FRAGILI IMMUNODEPRESSI E ONCOLOGICI CON MODALITA' PROTETTA E PRIORITARIA

Sandro Pertini

Via dei Monti Tiburtini, 385. Il servizio è anche per i pazienti dializzati.

E' necessario rivolgersi al Cup presente nella palazzina B muniti di ricetta dematerializzata del medico di famiglia. (da Lun a Ven 14-17)

IFO Regina Elena- San Gallicano – ingresso da Via Elio Chianesi 53.

L'accesso è su appuntamento: chiamare il numero 06-52665544 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 12.00. Negli stessi orari indicati vengono programmati gli appuntamenti per l' esecuzione dei tamponi. (da Lun a Ven 14-18 Sab e Dom 9-12)

CENTRI PER I TAMPONI PEDIATRICIASL RM1

Bambini

0-16

anni

Drive-in per effettuare il tampone orofaringeo, presso la tendostruttura dell'A.O.U. Sant'Andrea – ingresso Via di Grottarossa.

Accesso su prenotazione al numero 06.33778787 (da Lun a Ven 8-18, Sabato 8-13)

da Lun a Sab 8-12 e

16-18

dom 10-13

ASL RM2

Bambini

0-6 anni

Drive-in per effettuare il tampone antigenico, presso Centro Prelievi Ospedale Sant'Eugenio – ingresso Via Rhodesia, 25

da Lun a Ven 14-18

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÚ Accesso mediante prenotazione al numero 06/68181

Bambini

0-6 anni

Sede di Roma San Paolo, Viale di San Paolo, 15

da Lun a Ven 14-18

Sede di Palidoro, Via Torre di Palidoro, Fiumicino (Roma)

Tutti i giorni 14-18

FROSINONEI medici ospedalieri, gli specialisti territoriali, i MMG e i PLS, in caso di prescrizione di un tampone, indirizzeranno i piccoli ai Centri con una impegnativa dematerializzata, previo appuntamento, chiamando i seguenti numeri telefonici: 0775 8822352 e 0775 8822217 attivi in orario 8:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 dal Lunedì al Venerdì; dalle 8:00 alle 12:30 nella giornata di Sabato.

Eventuali casi scolastici invece saranno gestiti dal SISP aziendale, che attraverso una indagine epidemiologica valuterà a chi, dove e quando effettuare il tampone, procedendo alla relativa organizzazione presso i Centri o direttamente presso le scuole.

Bambini

0-13 anni

Presidio di Anagni, via Onorato capo 2, piano terra ingresso B

Lun e Giov

11-13

Casa della Salute di Ceccano, Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra

da Lun a Sab 11-13

Casa della Salute di Atina, Via Colle Melfa, 75, locale piano -1

Merc e Ven 11-13

Casa della Salute di Pontecorvo, Via S. Giovanni Battista, 5, Ala Est edificio AMart e Sab 11-13 RIETI

Bambini

0-13 anni

Drive-in presso la Direzione Aziendale – Via del Terminillo, 42 – Rieti

da Lun a Sab 15-18