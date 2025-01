video suggerito

“Appena entri in casa ti ammazzo”: arrestato 34enne, da un anno faceva vivere la madre nel terrore Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ardea con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ora si trova in carcere a Velletri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trentaquattro anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo per aver minacciato di morte la madre, costretta a vivere nel terrore da più di un anno. Il 34enne, che è stato portato in carcere a Velletri, è accusato di maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono agli scorsi giorni quando la donna ha ricevuto sul cellulare un messaggio da parte del figlio. Era un vocale in cui l'uomo le diceva che l'avrebbe ammazzata una volta tornata a casa. Presa dalla paura, lei ha deciso di non rientrare nel suo appartamento ma di andare dritta dai carabinieri e denunciare l'accaduto.

La donna ha raccontato ai militari che da circa un anno viveva nel terrore a causa dei comportamenti violenti del figlio, che più di una volta l'aveva minacciata di morte. Fino ad allora non si era mai rivolta alle forze dell'ordine, ma all'ennesima minaccia, spaventata dal fatto che il 34enne sembrava molto risoluto, ha deciso di denunciarlo. In un'occasione, ha raccontato, è arrivato persino a puntarle contro un coltello durante una discussione. Ormai la donna, nonostante l'affetto per il figlio, era arrivata a non riuscire più a vivere serenamente le sue giornate, non sapendo quando l'uomo potesse avere l'ennesimo scatto d'ira. Una condizione psicologica impossibile da sostenere e che non la stava più facendo vivere bene. D'altra parte, lui non ne voleva sapere di cambiare atteggiamento e continuava a perseguitarla.

I carabinieri sono andati presso l'abitazione della donna, dove hanno arrestato il 34enne e lo hanno portato nel carcere di Velletri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.