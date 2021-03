Il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha rivolto un appello a tutti i cittadini, ma soprattutto agli studenti costretti ancora una volta a rimanere a casa e a seguire lezioni in streaming. Queste le parole del medico: "Alle nostre ragazze e ragazzi costretti ancora una volta a casa, agli Insegnanti, a chi si occupa di spettacolo, sport e tempo libero, a chi farà fatica nel quadrare i conti perché costretto a chiudere le proprie attività, agli operatori sanitari, a tutti noi: abbiamo fiducia in noi stessi, abbiamo fiducia nella nostra capacità di Popolo. Siamo stanchi, stanchissimi, ed abbiamo mille ragioni per essere turbati, sfiduciati, disorientati ma vi chiedo: Abbiate fiducia nella scienza. Abbiate fiducia negli strumenti che oggi sono a nostra disposizione. Abbatteremo questo virus".

Vaia: "Drastica riduzione contagi tra popolazione vaccinata e personale sanitario"

In un videomessaggio trasmesso a Domenica In il direttore Vaia ha evidenziato una novità positiva in merito all'andamento del contagio. Purtroppo si assiste a "un aumento del numero di contagi e morti intollerabile", ha detto Vaia e tuttavia, però, "abbiamo verificato una drastica riduzione del contagio tra le popolazioni vaccinate over 80 e il personale sanitario". Ha poi aggiunto il direttore: "Bisogna dare certezza al popolo italiano. Il vaccino è per uscire dalla pandemia".

All'istituto Spallanzani, si ricorda, sono tuttora ricoverati 169 pazienti positivi al coronavirus e di questi 28 sono più gravi e necessitano di ricovero in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali erano a ieri 2137. Così si leggeva sul bollettino diffuso dall'Istituto Spallanzani il 14 marzo.