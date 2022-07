Anzio, omicidio tra i locali della movida: 26enne accoltellato muore in ospedale Una rissa degenerata in omicidio tra i locali della riviera di Anzio, in provincia di Roma. Qui un giovane di 26 anni è morto in ospedale dopo aver ricevuto una coltellata all’addome. Caccia all’assassino che è riuscito ad allontanarsi senza essere fermato.

A cura di Redazione Roma

Foto "Clandestino Giornale"

Quando la luce del sole illumina il tratto di lungomare dove fino a poche ore prima c'erano migliaia di giovani e giovanissimi, gli arredi di un locale sono ancora gettati in terra: vasi, sedie e tavoli travolti dalla rissa. L'area è transennata e in terra è ancora visibile una pozza di sangue. Erano poco passate le due del mattino di oggi, domenica 17 luglio, quando una rissa sulla Riviera Mallozzi ad Anzio è terminata con un omicidio. Coinvolti almeno due ragazzi, che si sono messi a litigare per cause ancora da chiarire, prima dentro un locale e poi all'esterno. La rissa è culminata con l'accoltellamento all'addome di un ventiseienne: purtroppo la corsa in ospedale è stata inutile. Il giovane è morto poco dopo il ricovero nell'ospedale di Anzio, dove è arrivato in codice rosso a bordo di una delle ambulanze giunte sul luogo dell'omicidio. Da quanto si apprende il ragazzo era residente ad Aprilia, altro comune sul litorale a Sud della capitale.

Anzio: 26enne muore accoltellato, caccia all'assassino

Da quanto si apprende l'assassino ancora non è stato individuato: si è riuscito ad allontanare tra la folla facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia, oltre a una squadra della scientifica che ha transennato l'area per i rilievi del caso. Già sono stati ascoltati diversi testimoni per individuare il ragazzo che ha sferrato la coltellata mortale. L'obiettivo è ricostruire quello che è accaduto in un manciata di secondi e trovare il nome dell'assassino. Al momento l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti per il movente è quella dei futili motivi.