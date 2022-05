Anziano turista stremato dal caldo e in stato confusionale si perde a Roma: trovato dai vigili Un anziano turista norvegese si è perso a Roma dopo essersi allontanato dal suo gruppo vacanza. Era stremato dal caldo e in stato confusionale.

A cura di Natascia Grbic

Un anziano turista norvegese si è perso a Roma mentre era in vacanza con un gruppo di amici. L'uomo è stato ritrovato dagli agenti della polizia locale mentre vagava in stato confusionale per le vie della capitale, non riuscendo più a trovare le persone con cui era partito e non capendo dove fosse. Una situazione limite per l'uomo, che non ricordava il nome del suo albergo, delle persone che erano partite con lui e l'ente organizzatore del viaggio. Quando i caschi bianchi lo hanno visto si sono avvicinati, chiedendo se avesse bisogno di aiuto. Lui, purtroppo, non ricordava nulla. Lo hanno quindi messo prima al riparo dal caldo, che lo aveva molto provato, lo hanno rifocillato e si sono adoperati per rintracciare i suoi cari.

L'anziano ricongiunto ai suoi cari dopo l'intervento dell'ambasciata

Non riuscendo ad avere informazioni utili per rintracciare le persone del sui gruppo vacanza, hanno chiesto il supporto dell'ambasciata di Norvegia, che ha provveduto a rintracciare la moglie, una donna di 78 anni che ha raggiunto il marito negli uffici di via del Falco. "Grazie al tempestivo intervento della pattuglia e alla proficua collaborazione con l'Ambasciata norvegese, è stato possibile restituire agli affetti l'anziano signore, che ora potrà continuare la sua visita turistica in sicurezza e in compagnia dei suoi cari", spiegano i vigili in una nota. Una disavventura, quella capitata all'uomo, che purtroppo capita spesso a molti anziani. Soprattutto con l'arrivo del caldo alcune persone possono infatti sentirsi disorientate e perdere la strada di casa o, in questo caso, del proprio albergo.