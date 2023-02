Anziano con demenza senile scompare da una clinica: i carabinieri lo salvano Si è concluso con il lieto fine l’allontanamento di un 79enne affetto da demenza senile da una clinica dei Castelli Romani. I carabinieri lo hanno ritrovato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si era allontanato da una clinica privata dei Castelli Romani in stato confusionale e sarebbe potuto accadergli il peggio, ma i carabinieri lo hanno trovato e riportato al sicuro. Protagonista della vicenda è un uomo di settantanove anni originario di Lariano in provincia di Roma e affetto da demenza senile, che martedì 14 febbraio scorso, proprio il giorno di San Valentino, è uscito dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce.

A dare l'allarme è stata la figlia, contattata dalla clinica. Il personale di turno infatti, non riuscendo più a trovare l'anziano, ha subito avvisato i famigliari. La donna ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e subito sono partite le ricerche. Una vicenda che si sarebbe potuta concludere con esiti ben più gravi, ma che ha avuto il lieto fine, grazie al pronto intervento dei militari dell'Arma. A condividere il suo appello è stata anche la trasmissione ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che da anni si occupa di dare supporto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse, nel tentativo di aiutarle a ritrovare i propri cari.

Le ricerche dell'anziano sono andate avanti per 24 ore, in alcuni momenti si è temuto il peggio, poi il settantanovenne è stato ritrovato in zona Monte Compatri, ad alcuni chilometri di distanza dalla clinica. A raggiungerlo sono stati i carabinieri della stazione di Grottaferrata. I militari lo hanno messo al sicuro, avvisato il personale sanitario che era con loro e lo hanno accompagnato all'ospedale di Velletri, dov'è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Fortunatamente da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono buone. Sua figlia lo ha raggiunto e ha potuto riabbracciarlo, ringraziando i carabinieri per averglielo riportato.