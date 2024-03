Anziani bisognosi di assistenza lasciati soli: chiusa una casa di riposo abusiva a Nettuno I carabinieri insieme al Nas e al personale della Asl Roma 6 hanno chiuso una casa di riposo per anziani a Nettuno. Sei gli ospiti completamente soli, senza alcuna assistenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri chiudono una casa di riposo abusiva a Nettuno

Completamente soli in uno stato di salute precario, senza alcuna figura che li accudisse. È come i carabinieri hanno trovato sei anziani all'interno di una casa di riposo abusiva a Nettuno, in provincia di Roma. I militari della Stazione locale, insieme al Nas di Roma e al personale dell’Asl Roma 6 hanno sequestrato un'abitazione, nella quale era stata improvvisata una casa di riposo per anziani. La struttura però non aveva le autorizzazioni necessarie a svolgere questa attività. Quattro le persone denunciate, per abbandono di incapaci in concorso: il proprietario, la presidente dell’associazione, che si sarebbe dovuta prendere cura degli ospiti, un'amministratrice di sostegno e un volontario. I sei anziani, avvisate le famiglie, sono stati portati in strutture idonee e stanno bene.

I carabinieri, che hanno svolto un controllo nella struttura, hanno trovato i sei anziani senza alcuna figura professionale che li accudisse. Sono risaliti alle persone che gravitavano a vario titolo intorno all'attività e li hanno convocati, per chiedere spiegazioni di quanto accadeva all'interno dell'appartamento e del perché gli ospiti, non autosufficienti, fossero lasciati da soli. I medici del centro assistenza domiciliare li hanno infatti visitati e dalla visita medica è risultato che le loro condizioni di salute erano tali da aver bisogno di una costante supervisione. La struttura risultava priva autorizzazione per svolgere l'attività di casa di riposo e di assistenza agli anziani.

Altre due strutture per anziani abusive sono state individuate nei giorni scorsi a Bracciano e a Velletri, sempre in provincia di Roma. Nel primo caso i carabinieri, il Nas, il personale della Asl Roma 4 e i servizi sociali hanno scoperto una struttura per anziani senza autorizzazioni nel centro storico del paese, nella quale vivevano nove ospiti e che il sindaco ha chiuso. Nel secondo un uomo e una donna avevano messo in piedi una casa di riposo per anziani abusiva dentro ad un'abitazione privata.