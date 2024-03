Chiusa struttura per anziani abusiva a Bracciano: il responsabile rischia fino a 25mila euro di multa I carabineiri sono intervenuti in strutture per anziani abusive in provincia di Roma. Un caso è emerso nel centro storico di Bracciano, un altro a Velletri, dove due persone accoglievano ospiti in un’abitazione privata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Accudivano gli anziani ospiti in un appartamento del centro storico di Bracciano, senza avere alcuna autorizzazione per l'esercizio di assistenza. I carabinieri della Compagnia di Bracciano, il personale specializzato del Nas di Roma, della Asl Roma 4 e dei servizi sociali la scorsa settimana hanno fatto un sopralluogo all'interno di struttura per anziani risultata abusiva, che al termine del quale il sindaco ha chiuso, e gli anziani sono stati riconsegnati ai famigliari. Il responsabile dell'attività, un uomo di quarantadue anni, rischia una multa da 5mila a 25mila euro.

Secondo quanto emerso dai controlli, nella struttura vivevano nove ospiti, dei quali sette non erano autosufficienti. Venivano accuditi senza le autorizzazioni per farlo, non c'erano operatori socio sanitari, educatori professionali, assistenti sociali né un responsabile. Dai controlli è inoltre emerso come non venivano rispettati i requisiti strutturali e igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, un'errata applicazione della normativa inerente i posti letto; la mancanza dei piani personalizzati individuali dei singoli ospiti.

La casa di riposo abusiva a Velletri

Un altro caso di struttura per anziani abusiva è stato individuato nella zona dei Castelli Romani lo scorso 13 marzo, dove i carabinieri della Compagnia di Velletri insieme al personale del servizio prevenzione e sicurezza del lavoro dell’Asl Roma 6 sono intervenuti in viale Salvo D’Acquisto. Ai militari era infatti arrivata la segnalazione di una casa di riposo per anziani abusiva all’interno di un’abitazione privata. A mettere in piedi l'attività un cinquantunenne e una quarantaseienne, che accoglievano anziani senza avere le autorizzazioni necessarie e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come la mancanza del documento di valutazione dei rischi e per avere un impianto elettrico inadeguato.

I militari durante un controllo hanno identificato cinque ospiti, di età compresa dai settantanove e i novantatré anni, stavano tutti bene. Quattro sono stati riaffidati ai rispettivi familiari, mentre una novantatreenne è stata portata con l’ambulanza all’ospedale di Velletri, perché non sono stati rintracciati parenti. I sanitari dell’Asl hanno diffidato i responsabili della struttura a produrre la documentazione amministrativa, che attesti il possesso delle autorizzazioni risultate mancanti durante il controllo.