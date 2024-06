video suggerito

Anziana abbandonata in casa, perizia psichiatrica sulla figlia: era seguita dagli assistenti sociali La donna è stata arrestata, è accusata di abbandono d’incapace. Ha due figli disabili ed è seguita dagli assistenti sociali, che avevano chiesto una valutazione del suo stato mentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Continuano le indagini sulla morte della signora di 84 anni deceduta di stenti nella sua abitazione di Montelibretti. A essere arrestata è stata la figlia: era andata in vacanza insieme ai figli agli inizi di giugno, lasciando la madre – invalida e non autosufficiente – a casa da sola. La donna, sulla quale è stata disposta una perizia psichiatrica, si trova adesso agli arresti domiciliari: secondo il magistrato c'era il pericolo che potesse fuggire. La Procura di Tivoli ha disposto il sequestro del telefono della donna. Al momento deve rispondere dell'accusa di abbandono di incapace.

Sul caso indagano i carabinieri di Monterotondo. Da capire se la donna abbia volontariamente deciso di abbandonare la madre, cieca e non in grado di provvedere a se stessa, senza cibo e acqua in casa, o se – per qualche motivo – la sua sia stata una decisione non ponderata. La 49enne, infatti, che ha due figli disabili, era seguita dagli assistenti sociali. Era stata disposta una perizia per verificare il suo stato di salute mentale, che non era stato ancora possibile eseguire.

A scoprire il corpo dell'anziana sono stati i carabinieri. I militari erano andati a casa della donna per notificare un atto, ma non rispondeva nessuno. Sentendo un forte odore proveniente dall'abitazione si sono insospettiti e sono entrati in casa: qui hanno trovato la signora ormai morta, sdraiata in terra, parzialmente coperta da un lenzuolo. Forse, in un estremo tentativo di salvarsi la vita, ha cercato di raggiungere la porta d'ingresso per chiedere aiuto, ma non ce l'ha fatta. Quando la figlia è stata chiamata in caserma, si è presentata convinta poi di poter tornare al mare. Credeva che la donna fosse morta per cause naturali. Per lei, invece, è scattato l'arresto.