Antonio Boccolino scomparso due mesi fa da Napoli: ricerche alla stazione Termini Sono settimane di apprensione per i famigliari di Antonio Boccolino, scomparso a 30 anni da Napoli. Tra i luoghi da attenzionare c’è anche la stazione Termini di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Antonio Boccolino

Potrebbe trovarsi alla stazione Termini di Roma Andrea Boccolino, il trentenne scomparso da Napoli il primo giugno scorso. Non si hanno più sue notizie da oltre due mesi e sono settimane di apprensione per i famigliari. Preoccupati per non vederlo rientrare e non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e al momento si ipotizza un allontamento volontario, del quale sono sconosciuti sono i motivi.

Al cellulare risulta irreperibile. Da quanto si apprende Antonio sarebbe uscito di casa senza più tornarci. A lanciare l'appello è stato anche il sito web della tramsisisone televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli ed è stato condiviso anche da Penelope Odv. Dunque il trentenne è scomparso a Napoli ma si cerca anche a Roma.

L'identikit di Antonio Boccolino

Antonio Boccolino ha trent'anni, è alto un metro e settanta centimetri e pesa sessanta chili. Ha capelli castani e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava jeans neri, maglietta a mezze maniche bianca, scarpe marca Adidas bianche e nere. Spesso indossa una felpa marca Nike di colore verde e un giubotto nero, con uno strappo sul lato sinistro. Le zone alle quali prestare particolare attenzione sono la stazione Termini di Roma, che potrebbe aver raggiunto con il treno da Napoli, ma anche le stazioni di Milano o Genova.

Da quanto ci informano si sarebbe recato spesso in Spagna a Barcellona. Chiunque lo avesse visto o dovesse incontrare una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarlo subito alle forze dell'ordine, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope 3396514799 anche tramite Whast App.