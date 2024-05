Angelica Roberti scomparsa a 14 anni da Bellegra, i famigliari: “Aiutateci a ritrovarla”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Angelica Roberti è scomparsa dal Comune di Bellegra, in provincia di Roma. Della quattordicenne non si hanno più notizie dallo scorso martedì 14 maggio, quando si è allontanata dall'abitazione nel piccolo borgo dell'Area Metropolitana della Capitale ieri pomeriggio e non è più rientrata. Non è chiaro il motivo del suo allontanamento. I familiari non vedendola tornare si sono preoccupati e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine.

Subito sono partite le ricerche, la speranza è che la giovane possa trovarsi da un'amica, che stia bene e che torni presto a casa. I famigliari hanno lanciato un appello attraverso l'associazione Penelope Odv, che si occupa di fornire supporto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Angelica torna a casa, ti vogliamo bene". I suoi cari sperano di poterla riabbracciare al più presto.

L'identikit di Angelica Roberti

Angelica Roberti ha quattordici anni, è alta un metro e 56 centimetri, ha occhi marroni, con sopracciglia distanziate al centro e capelli castani. L'ultima volta in cui è stata vista indossava jeans strappati alle ginocchia, scarpe da ginnastica bianche con strisce arancioni e una felpa. Le zone da attenzionare particolarmente sono le stazioni ferroviarie e dei Cotral.

L'ipotesi è che si sia spostata prendendo i mezzi pubblici e non è chiaro al momento dove possa trovarsi. Chiunque l'avesse vista o avesse notato una ragazza che corrisponde alla sua descrizione, è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope al 3396514799, per chiedere informazioni o segnalare avvistamenti.