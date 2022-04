Angela Merkel sul litorale romano: a pranzo a due passi dal castello di Santa Severa Ieri l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto un pranzo di fronte al mare, nel famoso ristorante di Santa Severa ‘L’isola del pescatore’.

A cura di Enrico Tata

Da qualche giorno l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel è in vacanza in Italia e dopo una visita privata a Firenze e un tour di Roma, la politica si è concessa un pranzo sul litorale romano, a pochi passi dallo splendido castello di Santa Severa. A Firenze Merkel e suo marito hanno camminato per la città e visitato la Galleria dell'Accademia, dov'è conservata l'imponente statua del David di Michelangelo. A Roma l'ex cancelliera è stata fotografata mentre pranzava ‘Dal Bolognese', famoso ristorante di piazza del Popolo. Menu a base di tagliatelle al ragu e prosciutto.

Lo scorso 8 aprile la signora Merkel ha visitato anche i Musei Capitolini, accompagnata da una guida d'eccezione e cioè il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha pubblicato uno scatto su Twitter. "Un’ospite d’eccezione oggi in visita ai Musei Capitolini. Benvenuta a Roma Angela Merkel", ha scritto il primo cittadino.

Come detto, ieri la signora Merkel ha fatto un pranzo di fronte al mare, nel famoso ristorante di Santa Severa ‘L'isola del pescatore'. "Grandissima soddisfazione stasera per la nostra famiglia per aver ricevuto la visita della ex cancelliera Angela Merkel”, hanno scritto i proprietari del locale su Instagram.

Il ristorante è uno dei più famosi del litorale nord di Roma e clienti abituali sono, tra gli altri, l'ex numero dieci della Roma, Francesco Totti, l'allenatore giallorosso Jose Mourinho e Daniele De Rossi. Sono spesso seduti al tavolo del locale anche attori e personaggi famosi del mondo dello spettacolo, da Pietro Castellitto a Massimo Boldi, da Diego Abatantuono a Selvaggia Lucarelli.