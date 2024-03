Trovato un romano ricercato da mesi: deve pagare 15mila euro per oltre 100 multe prese in due anni L’intestatario delle contravvenzioni è un ristoratore romano di 61 anni. Ha preso ben 118, 59 delle quali per eccesso di velocità all’interno della Galleria Giovanni XXIII. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

In due anni ha preso 118 multe e deve 15mila euro al Comune di Roma. Pensava di averla fatta franca, grazie a un astuto stratagemma, ma alla fine i vigili urbani del Gruppo Pronto intervento traffico (Gpit) sono riusciti a rintracciarlo e gli hanno recapitato a casa la salata sanzione.

L'intestatario delle contravvenzioni è un ristoratore romano di 61 anni. L'uomo è stato anche denunciato per appropriazione indebita di un'automobile che aveva preso a lungo noleggio, una Renault Capture. La macchina era intestata a un'altra società e quindi l'automobilista sperava di passare inosservato ai controlli stradali. In più, circolava anche senza assicurazione, che non aveva mai rinnovato.

Non è stato facile rintracciare il ristoratore, ma alla fine i vigili hanno prima ricostruito la mappa delle sue attività commerciali e sono risaliti poi al suo indirizzo di residenza. Dopo aver gestito un ristorante in zona piazza Mazzini, l'uomo ha aperto un'enoteca nella zona di piazza Fiume. Tra l'altro, proprio a piazza Fiume ha preso altre contravvenzioni per divieto di sosta. Grazie a queste indagini, gli agenti hanno prima effettuato appostamenti nella zona dell'enoteca, hanno individuato il conducente dell'auto e infine si sono presentati a casa del trasgressore e gli hanno recapitato tutte le multe non pagate per un totale di circa 15mila euro.

Delle 118 multe, ben 59 riguardano l'eccesso di velocità all'interno della Galleria Giovanni XXIII. Più della metà delle sanzioni elevate per eccesso di velocità a Roma nel 2023, sono state rilevate proprio dal tutor installato nella Galleria Giovanni XXIII: 154mila violazioni contro le 107mila registrate da tutte le altre telecamere cittadine.