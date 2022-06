Ancora un blocco sul Raccordo, attivisti strattonati. Il tassista: “Scendi dal cofano o ti sfondo” Ancora un blocco degli attivisti di Ultima Generazione sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Automobilisti inferociti strattonano e insultano gli attivisti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A cura di Redazione Roma

Questa mattina ancora un blocco stradale sul Grande Raccordo Anulare degli attivisti di Ultima Generazione, il gruppo che pratica la disobbedienza civile e la lotta non violenta per chiedere al governo di intervenire immediatamente sui cambiamenti climatici. Anche questa mattina si sono registrati momenti di tensione: i blocchi stradali sul Raccordo, che vedono gli attivisti sdraiarsi inermi per terra fino a quando le forze dell'ordine non li rimuovono, si susseguono ormai con cadenza quasi giornaliera da alcune settimane e spesso gli stessi conducenti delle vetture bloccate intervengono strattonando e insultando chi li ferma.

"Scendi dal cofano o ti sfondo", così un tassista ha minacciato un ragazzo salito sul suo cofano per fermare l'auto, come documentato con chiarezza da un video del Corriere della Sera. Stesso copione questa mattina, quando un'attivista è stato strattonato da un tassista dopo essere salito sul cofano dell'auto, e altri sono stati trascinati via sull'asfalto dai cittadini infuriati prima ancora dell'arrivo delle forze dell'ordine.

"Alle 7:00 siamo arrivati in prossimità dell’uscita 31-32: uno di noi ha rallentato il traffico, suonando un fischietto e invitando con la mano gli automobilisti a fermarsi, mentre gli altri formavano una catena umana, tenendosi per mano. – si legge in una nota – Così abbiamo pian piano e pacificamente invaso la carreggiata esterna, mentre alcuni motociclisti sfrecciavano a destra e sinistra approfittando degli ultimi varchi disponibili. Abbiamo poi srotolato i nostri striscioni e ci siamo seduti per terra, pronti a farci strattonare".

Rispondono così poi alle critiche quelli di Ultima Gemerazione: "Pericoloso? Sì, ma è più pericoloso quello che ci aspetterà nei prossimi anni se le autorità non faranno nulla per arginare tempestivamente le cause alla base del surriscaldamento globale. La strada che stiamo percorrendo ci porterà inevitabilmente verso il collasso: dobbiamo bloccarla. Dobbiamo bloccarla insieme. Dobbiamo bloccarla ora. Se lo facciamo insieme, saremo centinaia e non potranno più arrestarci, dovranno necessariamente ascoltarci e scegliere di proteggerci".