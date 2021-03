Un accordo improntato sui principi della ‘sostenibilità e della giustizia sociale'. Questi i punti cardine sui quali è improntato l'accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle nel Lazio, che vede l'ingresso nella giunta di Roberta Lombardi e Valentina Corrado, la prima alla Transizione ecologica, la seconda al Turismo, Semplificazione amministrativa ed enti locali. Obiettivo: creare nuovi posti di lavoro, rilanciare l'economia e diventare "uno dei territori guida in Italia e in Europa della transizione verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile a livello ambientale, economico e sociale". Il tutto agendo "in piena sintonia con gli obiettivi del Governo Draghi", per provare a traghettare la regione e il Paese fuori dalla crisi innescata dalla pandemia da coronavirus.

Diversi gli obiettivi strategici sui quali si basa questo accordo tra Pd e M5s, che puntano a coinvolgere e favorire processi partecipativi sia con gli enti locali sia con i cittadini. Tra questi la sostenibilità, individuata come "asse portante per un nuovo modello di sviluppo, in grado di mettere insieme tutela dell’ambiente, innovazione e competitività del tessuto produttivo, valorizzazione delle risorse umane e naturali e rispetto dei diritti di tutti". Sviluppo delle fonti energetiche alternative, contrasto al cambiamento climatico, mobilità sostenibile ed economia circolare, i punti sui quali si muoverà la Regione Lazio. Poi l'ambiente, "per rendere il Lazio una regione all’avanguardia sulle politiche green". Si lavorerà per una riforma sulla legge dei parchi e delle aree naturali protette, per un piano sull'amianto, politiche pubbliche sul ciclo dell'acqua, un piano di qualità dell'aria e per avere una legge regionale sulle attività estrattive. E ancora, economia circolare e un piano di gestione dei rifiuti, tra i nodi cruciali da affrontare il prima possibile.

Soprattutto dopo la pandemia da coronavirus che ha investito tutto il mondo, si rende ancora più necessario investire sulla sanità pubblica, il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria. Tra le azioni concrete che saranno intraprese nel prossimo periodo dalla Regione Lazio, ci saranno il potenziamento della sanità territoriale e di prossimità, l'accelerazione del piano vaccinale "anche attraverso la valorizzazione della produzione dei vaccini nel Lazio". Piano povertà, sostegno al Terzo Settore, investimenti sugli asili nido, un ‘pacchetto infanzia', sostegni a famiglie e giovani coppie, agricoltura sociale, legge sui caregiver, contrasto al razzismo e sostegno delle minoranze, saranno invece le azioni strategiche dedicate al welfare e al welfare di prossimità, in modo da "estendere il perimetro dei diritti delle persone" e "rimuovere ostacoli alla loro piena realizzazione".

Nell'accordo che sarà portato avanti da Pd e M5s alla Regione Lazio, il sostegno alle start-up e alle piccole e medie imprese, spingendo sulla collaborazione e su una partnership tra queste e la ricerca, ma anche il sostegno all'agricoltura, con interventi pubblici mirati al fine di valorizzare e recuperare il rapporto con la terra, sostenendo le imprese che si dedicano a questo settore. Turismo sostenibile, un altro punto su cui la Regione Lazio vuole investire, valorizzazione del patrimonio regionale, e "connessioni tra infrastrutture pubbliche materiali e immateriali". Ossia acquisto di treni e autobus da una parte, per permettere alle persone di spostarsi in tempi più celeri, banda larga su tutto il territorio regionale e piano regionale per ciclovie e servizi di auto elettriche, sempre più usate da chi ha una particolare attenzione per l'ambiente che lo circonda. Politiche attive di sostegno ai giovani, lotta alle disuguaglianze di genere (con un occhio in particolare alla questione del lavoro e alla disparità salariale), diritto all'abitare "attraverso il recupero e la valorizzazione di quanto già abbiamo a fini abitativi", e sostegno alle autonomie locali. Ma nel piano c'è anche il contrasto alla criminalità organizzata, che proprio durante la pandemia ha sfruttato le ristrettezze economiche della persone per arricchirsi tramite prestiti a strozzo che stanno mettendo in ginocchio le loro vittime.