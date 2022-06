Allerta meteo Roma e Lazio 17 giugno: temporali in arrivo nel pomeriggio Temporali sono in arrivo dal pomeriggio di venerdì 17 giugno e per sei ore successive, la protezione civile ha diramato l’allerta meteo a Roma e nel Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 17 giugno. Il maltempo torna ad imperversare sulle regioni centrali. A comunicarlo è il Centro Funzionale Regionale rendendo noto che il Dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire da oggi pomeriggio e per le sei ore seguenti. Sulla Capitale e sul territorio del Lazio sono previste "piogge sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specialmente nell'area Est".

Le zone di allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 17 giugno

Il Centro Funzionale Regionale ha svolto la valutazione dei livelli di criticità da cui è emerso che quella che si registrerà a partire da oggi pomeriggio sarà un'allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali. Le zone di allerta particolarmente attenzionate sono quelle dell'Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. "La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge nella nota diffusa a mezzo stampa – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 18 e domenica 19 giugno

Nel weekend il tempo a Roma e nel Lazio sarà bello, il cielo sarà sereno e splenderà il sole. Le previsioni del meteo per sabato 18 e domenica 19 giugno registrano infatti un quadro meterologico piuttosto stabile e soleggiato, con temperature che arriveranno a massime di 35 gradi e il vento soffierà moderato.