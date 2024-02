Allerta meteo gialla per temporali a Roma e nel Lazio da oggi, 28 febbraio 2024: le zone a rischio Allerta gialla dal pomeriggio di oggi mercoledì 28 febbraio 2024 per le successive 18-24 ore a Roma e nel Lazio: ecco le zone più a rischio per temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Piogge sparse sulla capitale e su tutta la Regione Lazio previste per oggi e domani, mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio 2024. Le precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, iniziano nel pomeriggio di oggi e le successive 18-24 ore. Per questa ragione l'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha diramato un bollettino di allerta gialla per il maltempo per ordinaria criticità idrogeologica.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio oggi e domani: le zone a rischio

Come mostra l'immagine sottostante della cartina della regione Lazio, oggi e domani sono numerose le zone a rischio. Nella giornata di oggi, 28 febbraio, le zone a rischio sono quelle dai bacini di Roma e l'Aniene verso sud. Domani, giovedì 29 febbraio, invece, sono interessate dalla criticità idrogeologica ordinaria tutte le zone di allerta della regione Lazio: dai bacini costieri del nord, al bacino medio Tevere; dai settori appenninici di Rieti, ai bacini di Roma e dell'Aniene, fino a quelli costieri del sud e a quello del Liri.

Attenzione, per quanto riguarda le zone costiere, alle mareggiate, soprattutto nelle fasce di litorale più esposte.

Leggi anche Domani allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio: previsti forti temporali e burrasca

Temporali anche nel fine settimana

Secondo quanto riporta il sito Il Meteo.com, il prossimo potrebbe essere un fine settimana piovoso. Marzo si apre con cielo grigio, qualche schiarita, ma non sono escluse le piogge, soprattutto nelle zone più a sud della regione dove nubi sparse e cielo coperto potrebbero portare nuove precipitazioni.

Non sappiamo ancora se sarà diramata qualche allerta, ma sicuramente è attesa pioggia anche per la giornata di venerdì primo marzo 2024. Fatta eccezione per qualche schiarita in pochi territori della regione Lazio, anche l'ultimo giorno di febbraio porta con sé pioggia e rovesci.