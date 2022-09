Allerta maltempo nel Lazio, tempesta di fulmini a Roma ma nessun nubifragio (per fortuna) Allerta arancione prevista per oggi a Roma e nel Lazio, ma per il momento non sono stati registrati gravi danni nel territorio regionale.

A cura di Enrico Tata

I modelli meteo annunciavano un vero e proprio nubifragio nella Capitale durante la notte tra il 24 e il 25 settembre. Sulla città di Roma si è in effetti abbattuta una tempesta di tuoni e fulmini, ma è caduta poca pioggia durante la notte e già all'alba qualche pezzetto di azzurro ha fatto capolino nel cielo coperto di nuvole in alcuni quartieri della Capitale. La Protezione Civile aveva diramato un'allerta arancione, ma per il momento (per fortuna) i danni e i disagi sono stati minimi. Si segnalano allagamenti sul lungomare di Nettuno e precipitazioni più consistenti in provincia di Latina, ma per il momento non si registrano interventi dei vigili del fuoco degni di nota. Stando a quanto spiegano i meteorologi, sarebbe stato il vento di scirocco a mitigare gli effetti di questa ondata di maltempo.

Per quanto riguarda il pomeriggio di oggi, domenica 25 settembre, si prevedono ancora piogge nel corso del pomeriggio e della serata, ma non dovrebbero essere di forte intensità. Temporali previsti anche nel corso della notte e nella mattinata di domani, lunedì 26 settembre, ma già dal pomeriggio le condizioni dovrebbero cominciare a migliorare. Tempo incerto ma poco piovoso nella giornata di martedì.

Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta arancione valida a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore (cioè fino alle 24 di oggi). Nell'avviso si leggeva: : "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Per il momento, ripetiamo, non si registrano particolari criticità.