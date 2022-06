Allerta caldo nel Lazio: 22 e 23 giugno bollino arancione a Roma, Rieti e Latina Continua il caldo nella regione Lazio. Il 22 e il 23 giugno 3 province su 5 sono da bollino arancione: Rieti, Latina e Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora una settimana calda nella regione Lazio, dove sono in arrivo due giornate da bollino arancione (cioè con livello 2 di allerta caldo) in tre province su cinque. Il ministero della Salute ha previsto bollino arancione nelle città di Roma, Rieti e Latina per mercoledì 22 e giovedì 23 giugno. Meno calde, ma pur sempre in stato di allerta caldo, stavolta di livello 1 (cioè bollettino giallo), anche le province di Viterbo e Frosinone.

In tutta Italia si contano soltanto 9 città con bollino arancione per mercoledì 22 giugno (e due con quello rosso, il livello di allerta massimo) e 10 per la giornata di giovedì 23 (e cinque con quello rosso).

Le ondate di caldo e i bollettini del Ministero della Salute

Sono questi i dati che emergono dal bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute. "Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione – spiegano nel portale dedicato prima di passare in rassegna le varie città sotto allerta – Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione." Devono prestare un'attenzione particolare tutte le persone, soprattutto quelle che rientrano nelle fasce della popolazione considerate più vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 5 giugno 2022: tre città da bollino rosso

Il ministero elabora questi bollettini proprio per allertare la popolazione sui possibili effetti che il caldo potrebbe avere sulla loro salute: ogni anno, dal mese di maggio fino a quello di settembre, vengono pubblicati i bollettini giornalieri all'interno del portale per 27 città. Le previsioni sono a 24, 48 e 72 ore, pertanto i bollettini riguardano la giornata corrente e i due giorni successivi.