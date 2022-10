Allarme ragno violino a Roma: come riconoscerlo e cosa fare in caso di morso È allarme ragno violino: molti i casi segnalati negli ultimi giorni. Il vademecum della Asl di Roma 3: scopriamo come distinguere e cosa fare in caso di morso.

A cura di Beatrice Tominic

Foto a sinistra dalla pagina Facebook "Scienze naturali" di Roma La Sapienza, a destra dal profilo del vicepresidente del Consiglio dell’XI Municipio, Marco Palma.

Continua l'allarme ragno violino a Roma. L'insetto, originario del sud America, nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé nella capitale. Sono sempre di più le persone che lamentano di essere stati morsi da ragni di questa specie. E le farmacie contano sempre più casi in brevi periodi. Soltanto in una farmacia della zona di Villa Bonelli sono stati presentati in pochi giorni cinque casi di morsi di questo tipo.

Così è stata propio la Asl di Roma 3 a decidere di inviare breve vademecum in cui raccogliere tutti i consigli e le cose da non dimenticare nel caso in cui si fosse punti (o si pensa di essere stati punti) da uno dei famigerati ragni violino.

I consigli della Asl di Roma 3: come è fatto il ragno violino

Nella piccola guida, la Asl parte spiegando cosa è il ragno violino. È un aracnide di piccole dimensioni, di colore bruno-giallastro: il corpo non supera i 9 millimetri di lunghezza. In queste dimensioni vanno prese in considerazione anche la zampe, lunghe fra i 4 e 5 centimetri.

Riconoscere un ragno violino non è facile: è un animale generalmente notturno e, come abbiamo visto, molto piccolo e dai colori non appariscenti. Meno complesso, invece, è distinguerlo dai ragni comuni: "Sul cefalotorace (la parte anteriore del corpo, dove sono situati anche gli occhi, per intenderci) esso presenta una macchia di colore scuro la cui forma ricorda proprio quella di un violino", scrivono nel prontuario.

Dove vive il ragno violino

Il ragno violino è un aracnide appartenente alla famiglia delle Sicariidae, genere Loxosceles specie rufescens ed è originario del sud America. Non a caso, si pensa che sia arrivato in Italia viaggiando fra la frutta esotica: non a caso il primo esemplare di questa specie è stato rinvenuto al mercato di piazza Zama.

come anticipato è prettamente un animale notturno e da solo, tanto che viene chiamato anche "ragno eremita". Dalla Asl spiegano: "Di giorno rimane rintanato in anfratti e fessure e in casa o in edifici pubblici può trovare riparo dietro a mobili, battiscopa, all’interno delle crepe dei muri". Ma tra gli habitat in cui vive ci sono anche solai, scantinati e bagni e, soprattutto quando le temperature sono più alte, gli spazi esterni vicini alle abitazioni, come i giardini.

Come riconoscere un morso del ragno violino

Nonostante l'allarme che si sta scatenando nella capitale, è bene ricordare che il ragno violino non ha un'indole aggressiva. "Di fronte ad un essere umano, preferisce darsi alla fuga piuttosto di attaccare – viene spiegato dalla Asl – Il morso di ragno violino, pertanto, non è così frequente, ma si verifica accidentalmente".

All'inizio, appena morsi, non si mostrano alterazioni. "Nelle ore successive può comparire una lesione arrossata con prurito, bruciore e formicolii che, nell’arco delle 48-72 ore successive, può ulcerarsi o infettarsi– continuano a spiegare, nella sezione delle notizie utili – Nei casi più gravi, fortunatamente non molto diffusi, si parla più propriamente di loxoscelismo, una sindrome che si manifesta a livello cutaneo e sistemico indotta proprio dal veleno del ragno".

Nel caso di reazioni così gravi, che generalmente avvengono in soggetti predisposti alle allergie, i primi sintomi del loxoscelismo, come febbre, nausea, dolori muscolari e/o articolari, cefalea, potrebbero comparire già dopo 10-20 minuti dal morso".

Cosa fare in caso di morso del ragno violino

Nel momento in cui si è certi (o, almeno, si ha il sospetto) di essere stati morsi da un ragno violino è necessario svolgere alcune azioni precise, tutte appuntate nell'elenco redatto dalla Asl. In caso di morso occorre:

• Allertare il numero di emergenza e il Centro Antiveleni, soprattutto se i sintomi locali nelle ore successive compaiono e si aggravano;

• Lavare abbondantemente con acqua e sapone, senza utilizzare disinfettanti aggressivi;

• Comprimere l’area morsa e – se sono coinvolti degli arti – mantenerli sollevati;

• Evitare di manipolare o incidere il sito in cui è presente il morso;

• Prestare attenzione alla comparsa di sintomi di qualsiasi tipo, avendo cura di monitorare l’evoluzione della lesione cutanea.