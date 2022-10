Ragno violino a Roma, farmacista segnala: “Diversi morsi in pochi giorni, piaghe con pus e sangue” Un farmacista di Villa Bonelli ha segnalato diversi casi di morsi di ragno violino in pochi giorni: “Piaghe con pus e sangue, ferite che prudono e fanno male”.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Diversi casi di morsi di ragno violino (Loxosceles rufescens) a Roma. È quanto segnalano i cittadini suoi social network, alcuni dei quali si sono recati in farmacia con la certificazione del medico di base, per chiedere antibiotici e cortisone. Il quadrante interessato è quello di Roma Sud, come riporta Leggo, dal Laurentino al Portuense, zone dalle quali al momento sono arrivate sei segnalazioni di persone, che sono state morse mentre si trovavano a svolgere attività all'aperto.

"Prurito e dolore, piaghe con pus e sangue"

"In pochi giorni abbiamo visto cinque pazienti con piaghe vere e proprie – ha spiegato a Leggo il farmacista Roberto Adrower, della farmacia Adrower di via Fuggetta a Villa Bonelli – Nel giro di 24-36 ore quel pizzico causa prurito e dolore, mano a mano si apre una piaga con pus e sangue". Il farmacista ha lanciato un appello, quello di alzare l'attenzione e "controllare le aree verdi pubbliche e private della città".

Sulla vicenda è intervenuto il vice Presidente del Consiglio Municipio Roma XI Marco Palma: "Dopo la segnalazioni di alcuni casi nel nostro territorio ad opera di un mio amico titolare di una farmacia, ho inviato una nota alla AslRm3, Uosecs Municipale, dipartimento Ambiente di Roma Capitale ed Ama per conoscenza sull'accaduto e per avere chiarimenti in merito ai ruoli operativi in essere".

Quanto è pericoloso il veleno del ragno violino

Sul veleno del ragno violino il Centro antiveleni del Policlinico Gemelli ha spiegato a Fanpage.it che "provoca nelle persone predisposte, una ferita che si presenta come un'ustione. È infatti di tipo narcotizzante. Tuttavia non è potenzialmente mortale per individui sani e i decessi che si sono registrati in Italia in passato sono stati causati da gravi patologie preesistenti.

Nella maggior parte dei casi invece il morso del ragno violino provoca arrossamento, prurito e irritazione e non è necessario allarmarsi e recarsi al pronto soccorso. Ciò che è opportuno fare è "consultare un Centro Antiveleni descrivendo le circostanze, i segni e i sintomi eventualmente presenti". In caso di compolicazioni il morso può provocare "una lesione della cute di tipo emorragico e necrotico simile alla puntura di api, vespe, calabroni, e di animali marini".