Allarme bomba, sospesa l'Ottava Medievale di Orte: controlli a tappeto per tutta la notte La manifestazione Ottava Medievale di Orte è stata annullata a causa di un'allarme bomba, poi rientrato. Controlli a tappeto sono proseguiti per tutta la notte.

A cura di Natascia Grbic

A causa di un allarme bomba, ieri pomeriggio è stata sospesa la storica manifestazione ‘Ottava Medievale di Orte‘, in provincia di Viterbo. Sul posto sono intervenuti immediatamente poliziotti e carabinieri, che hanno perlustrato l'intero paese con le unità cinofile e degli artificieri. Gli accertamenti e i controlli a tappeto ganno evidenziato che si è trattato di un falso allarme: nell'area indicata non c'era nessuna bomba.

L'improvvisa sospensione della manifestazione e l'ingente spiegamento di forze dell'ordine hanno allarmato i residenti, che si sono cominciati a chiedere cosa fosse successo. Che ci fosse un allarme bomba non è stato inizialmente confermato, anche se voci in tal senso si sono comunque susseguite per diverse ore. I controlli sono durati per tutta la notte: solo stamattina l'allerta è rientrata. "Nella giornata di ieri il nostro Comune è stato attenzionato per una informativa di potenziale pericolo da parte delle Forze dell'Ordine. – si legge nella nota diffusa dal sindaco Dino Primieri – Il Sindaco ha proceduto, pertanto, a predisporre un'ordinanza il cui contenuto è stato concordato con le stesse e con la Prefettura. Altresì, questa mattina si è svolto in Prefettura un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, a cui ha partecipato il Sindaco e da cui è emerso che, ad oggi, non sussistono elementi di preoccupazione".

La manifestazione è stata annullata dal sindaco con la scusa di un'allerta meteo. Onde evitare il panico tra le persone, con potenziali situazioni di pericolo dovute al fuggi fuggi e alla calca, l'amministrazione ha dichiarato la sospensione dell'Ottava Medievale di Orte per una possibile bomba d'acqua. Solo stamattina è stato svelato il reale motivo dietro quest'iniziativa. "Preso atto – si leggeva nel comunicato – dell’allerta meteo per la serata dell’8 settembre 2024 pervenuta dal sistema di protezione civile, e considerato che nel centro storico si sta svolgendo la manifestazione Ottava medievale che vede una notevole affluenza di persone; ritenuto di dover intervenire al fine di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità, sentita la prefettura, ordina la sospensione di ogni manifestazione prevista dal programma dalle ore 20 dell’8 settembre. La chiusura di ogni attività dalle ore 20 del giorno 8 settembre alle ore 5 del giorno 9 settembre site all’interno del centro storico di Orte".

Nonostante l'allarme bomba sia rientrato, proseguono le indagini per capire come questo si sia originato e da chi sia partita la voce di un possibile attacco.