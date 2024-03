Allarme bomba al Ministero della Cultura a Roma: evacuato il palazzo Il Ministero della Cultura a Roma è stato evacuato per un allarme bomba. Sul posto sono al lavoro gli artificieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un allarme bomba è scattato al Ministero della Cultura a Roma nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo. Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto sono al lavoro gli artificieri con le unità cinofile, per la bonifica dell'edificio. Il Nucleo artificieri dei carabinieri stamattina ha fatto entrare in azione ‘Saetta', il primo cane robot. L'allerta è scattata a seguito di una chiamata anonima arrivata intorno alle ore 11.25, che ha segnalato la presenza di un ordigno nel Collegio Romano al Campo Marzio. Subito i dipendenti sono stati fatti uscire, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'area interessata è stata temporaneamente transennata fino a Piazza San Macuto, come da prassi, e l'ingresso interdetto. Gli artificieri perlustrano l'edificio palmo a palmo alla ricerca di eventuali oggetti sospetti, all'interno dei quali possa nascondersi esplosivo. Circa 400 persone sono fuori, nel piazzale antistante, in attesa che le operazioni si concludano, per tornare al lavoro.

L'allarme bomba durante un incontro con gli operatori del settore della danza

L'allarme bomba al Ministero della Cultura sarebbe scattato mentre nell'edificio stamattina era in corso un confronto tra il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il direttore generale dello spettacolo Antonio Parente e gli operatori del settore della danza. In giornata è inoltre in programma un incontro con il ministro Gennaro Sangiuliano.

Domenica scorsa falso allarme bomba in un centro commerciale di Roma

Domenica scorsa un altro allarme bomba, rivelatosi falso, è scattato nella tarda mattinata nel centro commerciale di via Pollio in zona Casal Bertone a Roma. Una telefonata anonima ha messo in allerta il personale di turno e richiesto l'evacuazione temporanea dell'edificio per precauzione. All'interno sono entrati i carabinieri con i cinofili e gli artificieri, che hanno svolto la bonifica. L'operazione ha dato esito negativo e il centro commerciale è stato riaperto al pubblico.

