Alessia Fabiani dopo l’assoluzione dell’ex: “Non mi credono perché ex Letterina. Che devo fare?” “Che dovevo fare per fare in modo che mi credessero? – chiede Alessia Fabiani – Non mi hanno creduto perché sono un’ex Letterina”. Le parole della showgirl dopo l’assoluzione dell’ex giudicato in primo grado per maltrattamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Mi sono presentata con foto, certificati, referti medici, una prognosi di 20 giorni. Ma è bastato il filmato di un evento per far cambiare idea: dicono che non si vedono i segni. Per forza, ero truccata. Non mi credono soltanto perché sono un'ex Letterina". A qualche giorno dall'assoluzione del compagno, l'imprenditore Fabrizio Cherubini, in primo grado per lesioni e maltrattamenti, Alessia Fabiani si sfoga con il Corriere della Sera. Secondo i giudici, i fatti non sussistono. Oltre alla sentenza di assoluzione dopo l'ultima udienza, adesso è lei ad essere indagata per falsa testimonianza.

"Mi sento presa in giro, sono disperata: ho soltanto detto la verità, ma non mi credono – ha continuato la quarantasettenne – Credo che ci sia un pregiudizio nei miei confronti in quanto donna di spettacolo. L'imputato era lui. Adesso sono io. Pensare che sarei potuta andare in tv e raccontare la mia versione. Ma voglio e devo proteggere i miei figli. Lui, invece, ha distrutto tutto quello che avevo creato a fatica":

La denuncia per maltrattamenti

Schiaffi, spinte, botte e insulti: "Non voleva facessi l'attrice a teatro", ha sempre raccontato Fabiani, che ha sporto denuncia verso l'uomo ad otto anni di distanza dal matrimonio. "Non ho mai ritirato la querela, anche se mi era stato chiesto. Ma ho disconosciuto la firma. Ero confusa non ci ho capito più niente. Ho solo avuto tanta paura", ha continuato.

Come riportato nella denuncia, l'ex Letterina aveva raccontato delle minacce con una forchetta alla gola. Il marito le avrebbe tirato i capelli con forza, trascinandola per la stanza. Le avrebbe sputato addosso, chiesto insistentemente dove fosse, con chi si trovasse. "Mi sminuiva, mi diceva che non valgo niente, neanche come madre".

Il racconto del compagno

Prima della sentenza in aula, anche l'ex marito, che ha commentato e gioito per la notizia dell'assoluzione sui social, aveva rilasciato delle dichiarazioni. "Non è vero, era lei quella violenta", ha dichiarato in più occasioni, facendo riferimento ad un calcio nei testicoli e allo stile di vita sregolato della donna. Ma nonostante questa prima assoluzione, Alessia Fabiani non si arrende.