Albero crolla sulla via del Mare in direzione Ostia: traffico completamente paralizzato Ennesimo disagio causato dall’ondata di maltempo che da questa notte si è abbattuto sulla regione: un albero è crollato sulla via del Mare, il traffico nella zona è completamente paralizzato.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un albero è caduto sulla via del Mare, all'altezza di Vitinia. A causa del crollo, il traffico è completamente paralizzato in entrambe le direzioni, con le forze dell'ordine che stanno facendo confluire le macchine su via Ostiense. Alcuni utenti segnalano che la strada è stata chiusa: file chilometriche si segnalano nella zona, e al momento la situazione continua a rimanere critica.

La chiusura della via del Mare sta causando numerosi disagi agli automobilisti, bloccati ormai nel traffico da oltre un'ora. Impossibile avanzare, tanto che le forze dell'ordine stanno facendo tornare tutti indietro, convogliando le macchine e le moto su via Ostiense. Non si sa quando la circolazione stradale potrà tornare alla normalità: Protezione Civile e forze dell'ordine stanno lavorando per rimuovere l'albero e mettere in sicurezza l'area, ma probabilmente le operazioni dureranno ancora a lungo.

L'albero crollato sulla carreggiata è caduto molto probabilmente a causa del forte vento e dei temporali che si sono abbattuti sulla capitale e su tutta la regione a partire da questa notte. Numerose le strade e le abitazioni allagate, con numerosi automobilisti che si sono trovati in difficoltà. Solo nella notte tra il 21 e il 22 novembre sono stati ottanta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco. Le zone più colpite sono state quelle dei Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina, ma anche i comuni di Velletri e Tivoli, duramente colpiti dall'ondata di maltempo. Numerosi i disagi alla viabilità nella giornata di oggi, con strade allagate, alberi e rami caduti e vie completamente bloccate impossibili da percorrere.