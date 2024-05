video suggerito

Albero crolla su un palazzo a San Basilio: "Pini pericolosi, qui sono tutti da tagliare" Il crollo è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 3 maggio, alle case popolari a San Basilio. Il pino ha ceduto ed è precipitato su un palazzo.

A cura di Beatrice Tominic

Pino caduto, foto dal gruppo Facebook "San Basilio".

È successo all'improvviso. Un albero è crollato su un palazzo a San Basilio, nella zona delle case popolari, abbattendosi su uno dei lotti della zona, in via Fiuminata. A far scattare l'allarme un cittadino, poco le 23 della serata di ieri, venerdì 3 maggio 2024. "È appena caduto un albero", ha scritto in un gruppo di quartiere di Facebook. E, poco dopo, utenti e residenti si sono scatenati dicendo la loro.

"I pini sono pericolosissimi, andrebbero tagliati", scrive qualcuno. "Fortuna che è successo di sera, almeno non c'erano bambini o bambine a giocare", aggiunge un altro. E fa eco un altro ancora: "Purtroppo finché le potature continueranno ad essere fatte da cani (con tutto il rispetto per i cani), come in passato, è normale che gli alberi cadano. Non hanno più stabilità".

Alberi caduti a Roma: complice anche il maltempo

Nell'ultimo periodo sono molti gli alberi, soprattutto i pini marittimi, alcuni molto alti, ad essere caduti nelle strade della capitale. Negli ultimi giorni, inoltre, il maltempo, con i giorni consecutivi di allerta gialla a Roma e nel Lazio, ha dato il suo contributo. Un albero, lo scorso 2 maggio, è crollato su un palazzo in zona San Giovanni: sono tre gli appartamenti evacuati per quanto accaduto. Ma non è stato l'unico.

Il giorno dopo, ieri, venerdì 3 maggio, altri due alberi sono precipitati al suolo nella prima parte della giornata. Uno sempre in zona San Giovanni. L'altro, invece, nel quartiere della Tiburtina, in una traversa della grossa arteria stradale. Stavolta, fortunatamente, i disagi sono stati minori. E, soprattutto, nessuno è rimasto ferito, per fortuna.