Al liceo francese green pass obbligatorio per i docenti e cambio delle mascherine ogni 4 ore

Green pass obbligatorio per il personale scolastico e cambio mascherina ogni quattro ore per studenti e docenti del Lycée Chateaubriand di Roma. L'inizio del nuovo anno scolastico è ormai imminente, con la ripresa delle lezioni fissata in calendario per il prossimo giovedì 5 settembre, ma con il Covid il rischio di tornare in Dad è sempre dietro l'angolo. Il prestigioso istituto francese ha reso note alle famiglie degli studenti e ai dipendenti le regole da rispettare, in attesa del nodo da sciogliere, che resta quello dei trasporti. Il proviseur Danile Pestourie ha mandato una lettera alle famiglie, con le regole da seguire in vista dell'anno scolastico. Nella lettara si informa che la certificazione verde è obbligatoria per i docenti e tutto il personale scolastico, mentre agli studenti non ancora vaccinati si chiede di sottoporsi al tampone prima del rientro in classe.

Cambio mascherina ogni 4 ore, torna il servizio mensa

Resta l'obbligo della mascherina, alla quale dovranno pensare le famiglie, che dovrà essere cambiata ogni quattro ore e sostituita con un'altra, mentre la prima non potrà essere gettata nei cestini in classe, ma riposta in una busta e riportata a casa. Come per gli istituti scolastici italiani, anche la scuola Chateaubriand riprenderà le lezioni in presenza per tutte le classi ed orari, ma resta garantito il protocollo sanitario, in caso si registrino eventuali positivi, quindi la didattica a distanza. Per quanto riguarda il servizio mensa, diversamente dall'anno scorso, tornerà a funzionare a pieno regime, e accoglierà gli studenti con una particolare suddivisione degli spazi ed orari scaglionati, per evitare che troppi studenti si trovino tutti insieme creando assembramenti.