Ai Parioli apre il quarto Esselunga di Roma, con pasticceria gourmet e 200 piatti pronti I punti di forza? Un fornitissimo banco salumi e formaggi, un’enoteca con addirittura 300 etichette, una pasticceria esclusiva e il reparto piatti pronti, con oltre 200 ricette.

A cura di Enrico Tata

Apre ai Parioli il quarto supermercato romano di Esselunga: 560 metri di superficie in viale Liegi, 28 dipendenti, un parcheggio auto. Si va ad aggiungere all'iperstore del Prenestino e ai due più piccoli LaEsse in via Cola di Rienzo, Prati, all'interno della Coin, e in via Tomacelli, centro storico di della Capitale.

I punti di forza? Un fornitissimo banco salumi e formaggi, un'enoteca con addirittura 300 etichette e molti vini pregiati e il reparto piatti pronti, con oltre 200 ricette realizzate tutto nel laboratorio a Limito di Pioltello, provincia di Milano, e nello stabilimento di Biandrate, provincia di Novara, per quanto riguarda il pesce. c'è ilpesto con basilico di Pra’, baccalà mantecato, lasagne al ragù con 5 strati di sfoglia, melanzane alla parmigiana, trofie, orecchiette, verdure al vapore da condire a piacere, tacos, burritos, cous cous.

Altri fiori all'occhiello sono il panificio e, soprattutto, la pasticceria Elisenda, che è nata dall'incontro tra Esselunga e il ristorante Da Vittorio, il tre stelle Michelin dei fratelli Cerea a Brusaporto, provincia di Bergamo. Tutte le ricette vengono realizzate con la supervisione dei fratelli Cerea, Enrico e Roberto, con la produzione che viene effettuata a Pioltello: ci sono mignon, dolci tradizionali, l'immancabile panettone e le colombe pasquali.

"Oggi Roma rappresenta ancora il limite più a sud per Esselunga, è una piazza molto interessante, dove c'è l'intenzione di aprire altri punti vendita e non solo, magari anche un centro di produzione", ha spiegato Gabriele Villa, direttore generale di Esselunga.